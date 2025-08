A korábbinál is aggasztóbb adatokat tett közzé a KSH Heves vármegyéről

A féléves halálozás is emelkedést mutat, hiszen 2319-et regisztráltak a vármegyében, az elmúlt években 2100 körül alakult számuk, előtte a covidos időszakban 2700 fölötti és 2400 körüli halálesetről adott számot a KSH. A megelőző időszakban 2013. óta általában 2100-2300 haláleset történt a megyében. Féléves szinten is elmondható, hogy majdnem kétszer annyian haltak meg, mint amennyien születtek a megyében, bár a mostaninál voltak rosszabb évek is az előző tizenhárom évben.

Hevesben az első félévben 598 házasságkötés történt, kicsivel, hússzal kevesebb az előző évinél, a 2023-asnál pedig mindössze eggyel. Azonban az azt megelőző két esztendőben 835, illetve 897 pár kötött házasságot a január-júniusi időszakban a megyében.