Ne hagyja figyelmen kívül: ezek a tünetek szúnyogcsípés után komoly bajt jeleznek

A szúnyogok nem csupán kellemetlen csípésekkel vannak jelen nyaranta, több fajuk jelentős betegségek hordozója lehet. A klímaváltozás és az inváziós szúnyogfajok terjedése tovább növeli a kockázatot. A védekezés közös ügy, a hatóságok biológiai és vegyszeres módszerekkel küzdenek a populáció növekedése ellen, míg mi, lakosok, a háztartások vízgyűjtéseinek megszüntetésével tehetjük biztonságosabbá környezetünket. De pontosan milyen betegségeket is terjeszthetnek? Összeszedtük ezeket.

Több betegséget is terjesztenek a szúnyogok

Forrás: MW

Emberre veszélyes betegségek, amelyeket szúnyogok terjesztenek

Nyugat-nílusi láz

Vírusos betegség, melyet a Culex fajok (házi szúnyog) terjesztenek. Tünetei: láz, fejfájás, izomfájdalom, ritkán súlyos idegrendszeri szövődmények. A szúnyogok által terjesztett Nyugat-nílusi láz (WNV) évtizedek óta időszakosan jelen van Magyarországon. A vírust a csípőszúnyogok terjesztik, és emberről emberre csak vérkészítmény útján vihető át.

Dengue-láz, más néven csak Dengue vagy Dengue-hemorrhagiás láz, egy olyan fertőző betegség, amelyet a Dengue-vírus okoz. A Dengue-láz a szúnyogok által terjesztett fertőzés. A fertőzés tünetei 3–14 nap lappangás után jelentkeznek, magas láz, fej- és izomfájdalom, ízületi panaszok, kiütés, hányinger, hányás és szem mögötti fájdalom formájában. Ez a betegség azonban emberről emberre nem terjed, csak a fertőzött szúnyogok által terjesztett cseppfertőzés útján.

Latin-Amerikából ismertté vált, de invazív szúnyogfajok révén Európában is előfordult már. A betegség jellemzően enyhe lefolyású, olyan tünetekkel, mint a láz, a bőrkiütés, az ízületi fájdalom vagy a kötőhártya-gyulladás. Veszélyes főleg várandósokra, mert magzati fejlődési rendellenességeket okozhat.

Így enyhítheted a szúnyogcsípés kellemetlenségeit

A természetes gyógymódok közül az aloe vera kitűnő választás. A növény leveleiből kinyert gél hűsítő hatású, ami csillapítja a viszketést és csökkenti a duzzanatot. Hasznos lehet továbbá a teafaolaj is, amely erős antibakteriális és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal bír.