1 órája
Ne hagyja figyelmen kívül: ezek a tünetek szúnyogcsípés után komoly bajt jeleznek
Nemcsak kellemetlen csípéseikkel keserítik meg a nyarainkat, hanem veszélyes betegségeket is terjeszthetnek. A szúnyog több olyan kórokozó hordozója lehet, amely komoly egészségügyi kockázatot jelent emberre és állatra egyaránt.
A szúnyogok nem csupán kellemetlen csípésekkel vannak jelen nyaranta, több fajuk jelentős betegségek hordozója lehet. A klímaváltozás és az inváziós szúnyogfajok terjedése tovább növeli a kockázatot. A védekezés közös ügy, a hatóságok biológiai és vegyszeres módszerekkel küzdenek a populáció növekedése ellen, míg mi, lakosok, a háztartások vízgyűjtéseinek megszüntetésével tehetjük biztonságosabbá környezetünket. De pontosan milyen betegségeket is terjeszthetnek? Összeszedtük ezeket.
Emberre veszélyes betegségek, amelyeket szúnyogok terjesztenek
- Nyugat-nílusi láz
Vírusos betegség, melyet a Culex fajok (házi szúnyog) terjesztenek. Tünetei: láz, fejfájás, izomfájdalom, ritkán súlyos idegrendszeri szövődmények. A szúnyogok által terjesztett Nyugat-nílusi láz (WNV) évtizedek óta időszakosan jelen van Magyarországon. A vírust a csípőszúnyogok terjesztik, és emberről emberre csak vérkészítmény útján vihető át.
- Dengue-láz
Dengue-láz, más néven csak Dengue vagy Dengue-hemorrhagiás láz, egy olyan fertőző betegség, amelyet a Dengue-vírus okoz. A Dengue-láz a szúnyogok által terjesztett fertőzés. A fertőzés tünetei 3–14 nap lappangás után jelentkeznek, magas láz, fej- és izomfájdalom, ízületi panaszok, kiütés, hányinger, hányás és szem mögötti fájdalom formájában. Ez a betegség azonban emberről emberre nem terjed, csak a fertőzött szúnyogok által terjesztett cseppfertőzés útján.
- Zika-vírus
Latin-Amerikából ismertté vált, de invazív szúnyogfajok révén Európában is előfordult már. A betegség jellemzően enyhe lefolyású, olyan tünetekkel, mint a láz, a bőrkiütés, az ízületi fájdalom vagy a kötőhártya-gyulladás. Veszélyes főleg várandósokra, mert magzati fejlődési rendellenességeket okozhat.
Így enyhítheted a szúnyogcsípés kellemetlenségeit
A természetes gyógymódok közül az aloe vera kitűnő választás. A növény leveleiből kinyert gél hűsítő hatású, ami csillapítja a viszketést és csökkenti a duzzanatot. Hasznos lehet továbbá a teafaolaj is, amely erős antibakteriális és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal bír.
A gyérítés bevált módszer a Tisza-tónál is
A katasztrófavédelem a nyár beköszöntével több turnusban gyéríti a szúnyogokat a Tisza mentén, amiről időről időre be is számoltunk. A 2025-ös nyár különösen meleg, amely felgyorsította a szúnyoglárvák fejlődését, emiatt több mint 35 ezer hektáron, tíz vármegyében zajlanak kiterjedt gyérítések, köztük Hevesben, azon belül a Tisza-tónál is.
Figyelem, megkezdik a szúnyogok gyérítését ezeken a településeken, itt a lista!
A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felhívta a figyelmet arra is, hogy sok csípőszúnyogfaj kifejezetten az ember közelségét keresi. Az emberközeli életmódot folytató úgynevezett inváziós fajok elterjedését, szaporodását magunk is gátolhatjuk. Érdemes a ház körül kialakuló kisebb vizeket felszámolni, a csatornákat, árkokat megtisztítani, a vízgyűjtő edényeket hálóval lefedni, a virágcserepekben, kerti játékokban megálló vizet kiönteni. Ezzel nemcsak a közvetlen lakókörnyezetünkben csökkentjük a zavaró rovarok számát, hanem az inváziós fajok további térhódítását is megnehezítjük.
Végre leszakadt az ég Hevesben – mutatjuk, hol áztatta el először az eső a földeket!