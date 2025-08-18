augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Szúnyogok

1 órája

Ezért repülnek permetezőgépek a Tisza-tó fölött

Százkilencvennégy településen lesz szúnyoggyérítés, köztük Heves vármegyeieken is. Mutatjuk, a héten melyik településen lehet rá számítani.

Heol.hu

Az elmúlt hetekben a Dunán levonult árhullám jelentősebb szúnyoginváziót okozott az országban. A településekhez közeli, természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken először biológiai lárvagyérítést végeztek a szakemberek, majd megkezdődtek a kifejlett szúnyogok elleni kezelések is. Ennek során platós gépjárművekre rögzített berendezésekkel, apró cseppekre bontva, alacsony dózisban, napnyugta után juttatják ki a szakemberek a szúnyogirtó szert, így a kezelés emberre és háziállatokra sem jelent veszélyt. A héten tizenhárom vármegye százkilencvennégy településén gyérítik a szúnyogokat – számolt be róla Mukics Dániel a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság sajtószóvivője. 

Szúnyoggyérítés a Tisza-tónál.
Szúnyoggyérítés a Tisza-tónál.
Forrás: Mészáros János / Forrás:  MW

Heves vármegyében hétfőre terveznek gyérítést, az alábbi településeken: Kisköre, Pély, Poroszló, Sarud, Tiszanána és Újlőrincfalva.

Így zajlik a szúnyoggyérítés

A kifejlett szúnyogok elleni földi kémiai védekezésre az addig nem érintett Duna menti területeken – a Dunakanyar településein, a Csepel-sziget térségében, valamint Baja és Mohács környékén – kerül sor. Ezenkívül Békés, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye számos településén, valamint a Tisza-tónál lépnek fel a vérszívók ellen. Utóbbi két területen a tó és holtágak szegélyzónáiban lévő állandó szúnyog-tenyészőhelyeken légi biológiai lárvagyérítés is lesz.

Az emberközeli életmódot folytató, hazánkban az elmúlt években megtelepedett úgynevezett inváziós fajok szerepe egyre jelentősebb a szúnyogártalomban. Esőzések után kiemelten fontos a ház körül kialakuló kisebb vizeket felszámolni, a csatornákat, árkokat megtisztítani, a vízgyűjtő edényeket hálóval lefedni, a virágcserepekben, kerti játékokban megálló vizet kiönteni.

A ház körüli teendőkről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egy plakátot és egy tájékoztatót is készített.

Ezt tedd, ha nem akarod, hogy megegyenek nyáron a szúnyogok:

 

