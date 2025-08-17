Amikor a szüret még ünnep volt – Fotókon egy őszi nap az egri szőlőhegyen 76 évvel ezelőtt

Szüret a régmúltban

Ennek kapcsán eszünkbe jutott, hogy böngésszünk egy kicsit a Fortepanon, s találtunk is néhány gyöngyszemet 76 évvel ezelőttről. A fotókról is jól látszik, hetven évvel ezelőtt a szüret nemcsak mezőgazdasági munka volt, hanem az év egyik legnagyobb közösségi eseménye is. A mai gépesített világban nehéz elképzelni, milyen lassan, de egyben milyen vidáman zajlott a szőlő betakarítása a múlt század közepén.

Ekkor még a szőlőt szinte kizárólag kézzel szedték. A férfiak és asszonyok hajnalban indultak a dűlőkre, vállukon puttonnyal vagy nagy fonott kosárral. A fürtöket késsel vagy metszőollóval vágták le, majd a puttonyba gyűjtött termést a kádárkészítésű nagy kádakhoz, szekerekhez hordták. Az idősebbek még emlékeztek arra is, hogy a lovas szekér volt a fő szállítóeszköz, a traktor csak lassan kezdte átvenni a szerepét.

A szüret mindenkit megmozgatott, a családtagok mellett rokonok, szomszédok, sőt, néha még távolabbi falvakból érkezők is segítettek. Nem volt szokatlan, hogy a munkát nótázás kísérte, a fiatalok tréfálkoztak, a gyerekek pedig a sorok közt bujkálva csipegették a legédesebb szemeket. A szüret végén gyakran közös ebédet főztek a szőlőhegyen: bográcsban rotyogott a pörkölt, friss kenyér és savanyúság került az asztalra.

Íme néhány fotó, érdemes megnézni: