Szüreti felvonulással ünnepelték a 750 éves hevesi községet

A nagyrédei szüreti felvonulás minden évben a leglátványosabb eseménye a Szüreti Napok rendezvénysorozatának, idén az is emelte a hangulatot, hogy a nagyközség idén ünnepli első írásos feljegyzésének a 750. évfordulóját.

A szüreti felvonulás Nagyrédén a szőlőművelés évszázados hagyományait eleveníti fel minden évben

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

A szüreti felvonulás szombat kora délután hagyományosan a Molnár József Közösségi Színtér elől indult. A menetet lovas hölgy vezette, aki mögött hagyományosan a nagyközség Szent Imre Borlovagrendjének tagjai vonultak Nagyréde zászlajával, Siposné Fodor Judit polgármestert kísérve. A menetben többek között a képviselő-testület, az óvoda és iskola mellett számos hagyományőrző szervezet tagjai, kórusok vonultak népviseletben, korhű öltözetben, vidáman énekelve. Az útközben csatlakozókkal egyre duzzadó menet a Fő útról a Petőfi utcába kanyarodott, majd a Szabadság út, Fő út és az Erzsébet tér érintésével tért vissza a Szüreti Napok helyszínére.

A szüreti felvonulás Nagyrédén mindig a szüreti napok megkoronázása

A kétnapos Nagyrédei Szüreti Napok ez évben is vidám események sorával foglalta keretbe a felvonulást. A ráhangolódás a péntek esti zenés borkóstolóval kezdődött. Szombaton a gazdag színpadi program – a Nagyrédei Asszonykórus, a kompolti Vidám Dalkör, Scheigel József pánsíp muzsikája, a Csanak Citerazenekar, a Mezőkeresztesi Citerazenekar, a Bokréta Dalos Kör, a Hatvani Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub, valamint a gyöngyösi Vidróczki Néptáncegyüttes Dübörgő gyermek néptáncosai – mellett kézműves foglalkozással, népi játszóházzal és ugrálóvárral várták a gyermekeket. Akik pedig még nem jártak Nagyrédén, Dottó vonatról ismerkedhettek meg a nagyközséggel.