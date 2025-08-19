Közösségi közlekedés és közvilágítás, erre fordítja Eger a több mint 300 milliós támogatást

Rendkívüli támogatás érkezik Egernek, közölte Facebook oldalán Vágner Ákos polgármester. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium támogatói okirata alapján több mint 323 millió forint támogatásban részesül a város.

Eger több mint 300 millió forint támogatást kapott Eger Fotó: Vágner Ákos Facebook

Erre költik a támogatást:

- Közüzemi díjtartozásra - közvilágításra és hulladékkezelésre - 113,2 millió forintot biztosít a minisztérium, a közösségi közlekedés támogatására pedig 209,7 millió forintot. Köszönet a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumnak, hogy ezzel a döntéssel is segíti a város stabilabb működését! - tájékoztatott a polgármester.

