Közösségi közlekedés és közvilágítás, erre fordítja Eger a több mint 300 milliós támogatást

Több mint 300 milliót fordíthat a megyeszékhely A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium támogatást ítélt meg Egernek.

Rendkívüli támogatás érkezik Egernek, közölte Facebook oldalán Vágner Ákos polgármester. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium támogatói okirata alapján több mint 323 millió forint támogatásban részesül a város.

Eger több mint 300 millió forint támogatást kapott Eger Fotó: Vágner ákos Facebook
Erre költik a támogatást:

- Közüzemi díjtartozásra - közvilágításra és hulladékkezelésre - 113,2 millió forintot biztosít a minisztérium, a közösségi közlekedés támogatására pedig 209,7 millió forintot. Köszönet a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumnak, hogy ezzel a döntéssel is segíti a város stabilabb működését! - tájékoztatott a polgármester.

Korábban már megírtuk, százkilenc település 854 millió forint rendkívüli támogatást kapott a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium pályázatának első körében. A pályázaton a nehéz anyagi helyzetbe került, forráshiányos helyhatóságok kérhetnek támogatást. Heves vármegyéből hat önkormányzat kapott rendkívüli támogatást, a legtöbbet Heves városa, 126,7 millió forintot. Mezőtárkány 5,1 millió, Tiszanána 3,75 millió, Tenk 1,9 millió, Tarnaszentmiklós 1,25 millió forintot kapott, Mikófalvának 620 ezer, Balatonnak 335 ezer forintot ítéltek meg. Heves a második legnagyobb összegű segélyt kapta, Mogyoród 182 millió forint többlettámogatáshoz jutott.

 

