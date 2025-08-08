3 órája
Érkeznek a tankönyvek – könyörtelenül közeledik a tanévkezdés
Bár az augusztusi időjárás az előrejelzések szerint kellemes nyárutót ígér, azért vannak jelek, melyekből tudjuk, feltartóztathatatlanul közeledik az ősz, és vele együtt az első iskolai becsengetés ideje is. Az iskolákba már folyamatosan érkeznek a tanévkezdéshez szükséges könyvek, melyeknek feldolgozása – válogatása és rendezése – a következő hetek feladata lesz.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum Eszterházy téri épületébe megérkeztek a tankönyvek pénteken. Komoly munkát jelent ez már az egyes iskoláknak is, a tankönyvek érkezésében közreműködő pedagógusok munkáját közösségi szolgálatukat töltő fiatalok is segítik. Az alsósoknak és a felsősöknek szánt tankönyveket többek között a könyvtárban tárolják addig, amíg birtokba nem vehetik azokat a tanévkezdéskor, szeptember elsején az iskolapadokba visszatérő nebulók.
A tanévkezdés egyet jelent a gyerekek dolgos hétköznapjaival is
A tanévkezdést jelző első iskolai becsengetésre az idei évben szeptember 1-jén rezzenhetnek majd össze a vakációból épp visszatérő gyerekek.
Megérkeztek a tankönyvek az EKKE Gyakorló IskolájábaFotók: Tóth Balázs/heol.hu
