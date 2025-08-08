augusztus 8., péntek

Érkeznek a tankönyvek – könyörtelenül közeledik a tanévkezdés

Bár az augusztusi időjárás az előrejelzések szerint kellemes nyárutót ígér, azért vannak jelek, melyekből tudjuk, feltartóztathatatlanul közeledik az ősz, és vele együtt az első iskolai becsengetés ideje is. Az iskolákba már folyamatosan érkeznek a tanévkezdéshez szükséges könyvek, melyeknek feldolgozása – válogatása és rendezése – a következő hetek feladata lesz.

Makó-Szabó Diána

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum Eszterházy téri épületébe megérkeztek a tankönyvek pénteken. Komoly munkát jelent ez már az egyes iskoláknak is, a tankönyvek érkezésében közreműködő pedagógusok munkáját közösségi szolgálatukat töltő fiatalok is segítik. Az alsósoknak és a felsősöknek szánt tankönyveket többek között a könyvtárban tárolják addig, amíg birtokba nem vehetik azokat a tanévkezdéskor, szeptember elsején az iskolapadokba visszatérő nebulók. 

Fotó: Tóth Balázs/Heol.hu

A tanévkezdés egyet jelent a gyerekek dolgos hétköznapjaival is

A tanévkezdést jelző első iskolai becsengetésre az idei évben szeptember 1-jén rezzenhetnek majd össze a vakációból épp visszatérő gyerekek. 

Megérkeztek a tankönyvek az EKKE Gyakorló Iskolájába

Fotók: Tóth Balázs/heol.hu

 

 

 

