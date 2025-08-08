Érkeznek a tankönyvek – könyörtelenül közeledik a tanévkezdés

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum Eszterházy téri épületébe megérkeztek a tankönyvek pénteken. Komoly munkát jelent ez már az egyes iskoláknak is, a tankönyvek érkezésében közreműködő pedagógusok munkáját közösségi szolgálatukat töltő fiatalok is segítik. Az alsósoknak és a felsősöknek szánt tankönyveket többek között a könyvtárban tárolják addig, amíg birtokba nem vehetik azokat a tanévkezdéskor, szeptember elsején az iskolapadokba visszatérő nebulók.

Feltartóztathatatlanul közeledik az ősz, s vele együtt a tanévkezdés is. Érkeznek a tankönyvek az iskolákba.

Fotó: Tóth Balázs/Heol.hu

A tanévkezdés egyet jelent a gyerekek dolgos hétköznapjaival is

A tanévkezdést jelző első iskolai becsengetésre az idei évben szeptember 1-jén rezzenhetnek majd össze a vakációból épp visszatérő gyerekek.