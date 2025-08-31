2 órája
Csupa elégedett pedagógus és diák várta a tanévnyitót Hevesben
Portálunk jogelődje, a Népújság iskolakezdésről írt cikkeiből válogattunk. A tanévnyitó, ha különböző terjedelemben és nézőpontból is, de mindig adott témát egykori kollégáinknak is.
A tanévnyitó Heves megyében különböző terjedelemben és még inkább különböző nézőpontból rendre témát adott portálunk jogelődjének, a Népújságnak, majd 1990 után a Heves megyei Hírlapnak. Lapjaink korabeli írásaiból válogattunk.
A tanévnyitó egykor harcba szólított
1959.
Kedves Elvtársak, Ifjú Barátaink! Két hónapi szünet után újra kitárulnak az iskola kapui, megszólal a csengő, a tantermeket, az iskola padjait újra elfoglalják a vidám, tanulni vágyó fiatalok. A KISZ építőtáborok kedves eseményei, a jól végzett munka öröme, az úttörötáborok ezer színű romantikája kísér mindenkit. Komoly munka kezdődik, rátok, iskolásokra, ismét nagy feladatok megoldása vár. Az ismeretek, a tudás új bástyáit kell elfoglalnotok. Többet és jobban kell tanulnotok, hogy a szocialista hazát építő szüleitek, dolgozó népünk méltó fiai, az új társadalom értékes tagjai j lehessetek. E nagy munkában segít, mellettetek áll a tanuló fiatalok kommunista közössége, a KISZ és az Úttörő Szövetség.
Bizakodásra adott okot a zsúfoltság csökkenése és a pártkongresszus
1966.
Általános iskoláinkban 44 800 tanuló kezdi meg tanulmányait. Az osztálytermi ellátottság az előző évekhez viszonyítva tovább javult. Az egy tanteremre jutó tanulócsoportok várható száma 1,52. Szeptember 4-én nyitja meg kapuit a gyöngyösi 16 tantermes új általános iskola. Középiskoláinkban 6800-ra emelkedik a tanulók száma; 1740-en a középiskolák első osztályaiban kezdik meg tanulmányaikat, amelyből 500 tanuló a különböző szakközépiskolákban és technikumokban. Most kezdi működését a hevesi nyolc tantermes új gimnázium, s Gyöngyösön is megszűnt a Vak Bottyán Gimnázium és Szakközépiskola zsúfoltsága. Tanulóink, pedagógusaink, a szülők, a felnőtt társadalom mind szélesebb rétegét hatja át a közösségért érzett felelősség, az egyéni célok megvalósításáért végzett munka mellett a közösség érdekeinek szolgálata. Különös jelentőséget ad az új tanévnek az a történelmi tény, hogy ebben az évben lesz pártunk IX. kongresszusa, melyre egész társadalmunk igen nagy gonddal készül, és bizakodással tekint e nagy jelentőségű esemény elé.
"Nem kell már panaszkodni a túlterhelés miatt"
1972.
A mai napon megéri szakítani a hagyományos gyakorlattal, s célszerű végighallgatni a tanévnyitón feladatokat összegző mondatokat, mert az örök Diák régi álmai teljesülnek: az új tanév, legalábbis a fiatalok zömének könnyítést, több szabad időt, eredményesebb munkát ígér. Egy-két nap után minden diák meggyőződhet arról, hogy nem kell már panaszkodnia a túlterhelés miatt. A Művelődésügyi Minisztérium illetékesei gondoskodtak arról, hogy csökkentsék a túl megnövekedett tananyagot, lehetőséget adva ezzel a több szórakozásra, hosszabb pihenésre.
"Ilyen jó légkörben még nem állt rajthoz sem tanár sem tanuló"
1977.
Ilyen nyugodt, ilyen jó légkörben még nem állt rajthoz sem tanár sem tanuló. Elégedettek lehetnek a pedagógusok, hiszen régi óhajuk teljesült: megvalósult az a bérrendezés, amely az erkölcsi mellé az anyagi megbecsülést is meghozta számukra. Nem panaszkodhatnak a fiatalok sem. Megyénk több mint negyvenezer általános és középiskolása kedvezőbb körülmények között tanulhat, mint az elmúlt esztendőben. Kömlön és Abasáron bővítették az oktatási intézményeket. Egercsehi Körzeti Általános Iskolája is a gazdagabbak, korszerűbbek közé tartozik. Hevesen a Körzeti Általános Iskola és Diákotthon tanulói, nevelői és a gyerekeket kísérő szülők jelenlétében Nagy Károly, a járási hivatal elnöke adta át az újonnan épített nyolc tantermet.
Heves megye egyik legnagyobb oktatási intézményében, a megyei pártbizottság oktatási igazgatóságán is megkezdődött az 1977-1978-as oktatási év. Első eseményként össztanári értekezletet tartottak, amelyen Bóta Albert, az igazgatóság vezetője összegezte az elmúlt tanév eredményeit és vázolta a soron következő feladatokat. Az értekezleten részt vett dr. Sipos István, a megyei pártbizottság titkára is. A közeli napokban tanévnyitókra kerül sor Gyöngyösön, Lőrinciben, Egerben, Pétervásárán, Hevesen. Előbb a marxista-leninista esti egyetem általános tagozatának hallgatói, később pedig a szakosító tagozat hallgatói kezdik meg tanulmányaikat.
"Szocialista rendszerünkhöz hű, jól képzett pedagógusokká válnak"
1984.
Minden gond és nehézség ellenére az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola tradíciói szellemében tovább lép az új tanévben, hangsúlyozta dr. Szűcs László főigazgató azon az ünnepi tanácsülésen, amelyet hétfőn tartottak a Líceum udvarán. Előbb köszöntötték a megjelenteket, az elsőéves hallgatókat és a vendégeket, köztük Kiss Sándort, az MSZMP Heves megyei Bizottságának titkárát. Ezután következett dr. Szűcs László tanévnyitó beszéde. Mint elmondta, 205 oktató, 115 gyakorló iskolai pedagógus és 210 technikai és adminisztratív alkalmazott szolgálja a pedagógusképzést. A levelezőkkel együtt 2700 hallgatója van a főiskolának, amely jelentős szám, mégis a szakemberhiány orvoslása érdekében szükség van ennyi leendő diplomásra. Újra és újra új épületekkel gazdagodik az intézmény, de így is érzékelhető a zsúfoltság. A nyáron is sor került bővítésre, a testnevelés tanszék sportlétesítményekkel gyarapodott, ahogy a számítástechnikai részleget is fejlesztették. A gyakorló iskola is tágasabb lett, amely annál is fontosabb, mert a korszerűsített tantervek szerint nagyobb hangsúly esik a gyakorlati képzésre, a hallgatók öt féléven keresztül mélyednek el az iskolai munkában. Az eredmények mellett nem hallgatható el, hogy a pedagógusjelölteknek csupán 40 százalékát tudják elhelyezni kollégiumban, a legnagyobb diákotthon tatarozásra szorul. Ezenkívül 15 tantermet kell bérelni a város különböző pontjain. A nehézségeken úgy lehet úrrá lenni, ha a leendő tanárok mellé állnak oktatóiknak, s fegyelmezetten, a főiskolai szabadsággal okosan élve töltik le a tanulmányi idő négy esztendejét. Az idei felvételiken 973 jelentkező közül választották ki azt a 446 -ot, aki most gólyaként lépte át a Líceum küszöbét. Egynegyedük fiú, 40 százalékuk fizikai dolgozó gyermeke. A főigazgató hangsúlyozta, hogy reméli, megállják a helyüket a következő években, s szocialista rendszerünkhöz hű, jól képzett pedagógusokká válnak.
1994.
Kellemes, nyár végi napsütésben tartották meg Gyöngyösön a Berze Nagy János Gimnázium tanévnyitó ünnepségét, amelynek díszvendége az egykori diák, dr. Fodor Gábor művelődési és közoktatási miniszter volt. Dr. Fodor Gábor a diákokhoz szólva elmondta, hogy nagyon fontos az ember életében az iskola, mindegy, milyen útravalót is ad. Mindezen gondolatok után a Tatabányán sorra kerülő országos tanévnyitó ünnepségről is szólt, ahol már – mint említette dr. Fodor Gábor – gondokról is beszél.
