Csupa elégedett pedagógus és diák várta a tanévnyitót Hevesben

A tanévnyitó Heves megyében különböző terjedelemben és még inkább különböző nézőpontból rendre témát adott portálunk jogelődjének, a Népújságnak, majd 1990 után a Heves megyei Hírlapnak. Lapjaink korabeli írásaiból válogattunk.

Tanévnyitó ünnepség 1960-ban

Forrás: Fortepan / Nagy Gyula

A tanévnyitó egykor harcba szólított

1959.

Kedves Elvtársak, Ifjú Barátaink! Két hónapi szünet után újra kitárulnak az iskola kapui, megszólal a csengő, a tantermeket, az iskola padjait újra elfoglalják a vidám, tanulni vágyó fiatalok. A KISZ építőtáborok kedves eseményei, a jól végzett munka öröme, az úttörötáborok ezer színű romantikája kísér mindenkit. Komoly munka kezdődik, rátok, iskolásokra, ismét nagy feladatok megoldása vár. Az ismeretek, a tudás új bástyáit kell elfoglalnotok. Többet és jobban kell tanulnotok, hogy a szocialista hazát építő szüleitek, dolgozó népünk méltó fiai, az új társadalom értékes tagjai j lehessetek. E nagy munkában segít, mellettetek áll a tanuló fiatalok kommunista közössége, a KISZ és az Úttörő Szövetség.