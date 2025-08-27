augusztus 27., szerda

Díjakat és az igazgatói megbízóleveleket is átadtak az ünnepi tanévnyitón

Az idei tanév mottója: „Legyetek a Remény zarándokai!” Tanévnyitó ünnepséget tartottak az egri bazilikában, átadták a Szent Gellért-díjakat és az igazgatói megbízóleveleket.

Tanévnyitó ünnepséget tartottak az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények lelkipásztorai, pedagógusai számára az egri bazilikában augusztus 26-án. Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az új tanévre lelkileg is fel kell készülni, és a Szentlélek erejével, imádságban kérjük a bátorítást és a reményt. Az idei tanév mottója: „Legyetek a Remény zarándokai!”

A program során Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát tartott előadást az oktatás és nevelés keresztény értékeiről, majd átadták a Szent Gellért-díjakat és az igazgatói megbízóleveleket.

Szent Gellért-díjasok az Egri Főegyházmegyében 2025-ben

Arany fokozat:

  • Baráthné Éliás Tünde gazdasági vezető (Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola)
  • Belles Istvánné hitoktató (Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Bánréve)
  • Deli Julianna tanárnő (Jászapáti Gróf Széchenyi Gimnázium és Általános Iskola)
  • Kovácsné Kelemen Rita tanítónő (Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Balaton)
  • Lovászné Török Magdolna igazgató (IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Jászfényszaru)

Ezüst fokozat:

  • Gerőcsné Rédei Márta konyhavezető (Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium)
  • Kátainé Markó Anita tanárnő (Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI – Jászalsószentgyörgy)
  • Sándorné Halász Erzsébet tanárnő (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum – Eger)
  • Véberné Zsák Gabriella tanítónő (Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola)

 

 

