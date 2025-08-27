Díjakat és az igazgatói megbízóleveleket is átadtak az ünnepi tanévnyitón

Tanévnyitó ünnepséget tartottak az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények lelkipásztorai, pedagógusai számára az egri bazilikában augusztus 26-án. Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az új tanévre lelkileg is fel kell készülni, és a Szentlélek erejével, imádságban kérjük a bátorítást és a reményt. Az idei tanév mottója: „Legyetek a Remény zarándokai!”

A program során Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát tartott előadást az oktatás és nevelés keresztény értékeiről, majd átadták a Szent Gellért-díjakat és az igazgatói megbízóleveleket.

Szent Gellért-díjasok az Egri Főegyházmegyében 2025-ben

Arany fokozat:

Baráthné Éliás Tünde gazdasági vezető (Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola)

Belles Istvánné hitoktató (Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Bánréve)

Deli Julianna tanárnő (Jászapáti Gróf Széchenyi Gimnázium és Általános Iskola)

Kovácsné Kelemen Rita tanítónő (Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Balaton)

Lovászné Török Magdolna igazgató (IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Jászfényszaru)

Ezüst fokozat: