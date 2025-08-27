23 perce
Díjakat és az igazgatói megbízóleveleket is átadtak az ünnepi tanévnyitón
Az idei tanév mottója: „Legyetek a Remény zarándokai!” Tanévnyitó ünnepséget tartottak az egri bazilikában, átadták a Szent Gellért-díjakat és az igazgatói megbízóleveleket.
Tanévnyitó ünnepséget tartottak az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények lelkipásztorai, pedagógusai számára az egri bazilikában augusztus 26-án. Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az új tanévre lelkileg is fel kell készülni, és a Szentlélek erejével, imádságban kérjük a bátorítást és a reményt. Az idei tanév mottója: „Legyetek a Remény zarándokai!”
A program során Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát tartott előadást az oktatás és nevelés keresztény értékeiről, majd átadták a Szent Gellért-díjakat és az igazgatói megbízóleveleket.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Szent Gellért-díjasok az Egri Főegyházmegyében 2025-ben
Arany fokozat:
- Baráthné Éliás Tünde gazdasági vezető (Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola)
- Belles Istvánné hitoktató (Szent Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Bánréve)
- Deli Julianna tanárnő (Jászapáti Gróf Széchenyi Gimnázium és Általános Iskola)
- Kovácsné Kelemen Rita tanítónő (Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Balaton)
- Lovászné Török Magdolna igazgató (IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Jászfényszaru)
Ezüst fokozat:
- Gerőcsné Rédei Márta konyhavezető (Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium)
- Kátainé Markó Anita tanárnő (Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI – Jászalsószentgyörgy)
- Sándorné Halász Erzsébet tanárnő (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum – Eger)
- Véberné Zsák Gabriella tanítónő (Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola)
Fotók érkeztek a mátrai buszbalesetről: kilencen megsérültek, útzár a 24-esen
Kislányával indult vásárolni, nem tért haza az édesanya – nagy erőkkel keresik Egertől nem messze
Megbüntethetnek érte, ha nem tudtuk, hogy hamis a pénz, amivel fizettünk?