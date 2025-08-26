augusztus 26., kedd

Iskolatáskát és tanszereket osztottak ingyen Hatvanban, így segítenek a rászoruló családoknak

Címkék#Hatvani Karitatív Összefogás#tanszer#börze

Ki ne örülne, ha az iskolakezdéshez minden szükséges felszereléshez ingyen hozzájuthatna? Hatvanban most pontosan ez történt: a rászoruló családok válogathattak táskák, tanszerek és játékok között a Grassalkovich Művelődési Házban rendezett börzén.

Ismét megrendezte a Hatvani Karitatív Összefogás az iskolatáska-, tanszer- és játékbörzét a Grassalkovich Művelődési Házban, ahol a rászoruló családok válogathattak a felajánlott felszerelések között.

tanszertámogatás, Hatvan
A rászoruló családok örömmel válogattak az ingyenes iskolatáskák, tanszerek és játékok között a Hatvani Karitatív Összefogás börzéjén a Grassalkovich Művelődési Házban
Fotó: Albert Péter / Forrás: Hatvani Hírlap

Hatvanban ingyenes iskolatáska- és tanszerbörzét tartottak a rászoruló családoknak

A rendezvény célja, hogy segítséget nyújtson az iskolakezdéshez a nehéz helyzetben lévő családok számára. A börzére táskák, tanszerek és játékok érkeztek felajánlásokból és különböző gyűjtésekből, így a résztvevők új vagy jó állapotú iskolai eszközökhöz juthattak teljesen ingyen - írta a Hatvani Hírlap Facebook posztjában.

A szervezők kiemelték, hogy az akció nemcsak a diákoknak, hanem a családoknak is megkönnyíti az iskolakezdést, és egyben közösségi eseményként is szolgál. A résztvevők között sokan válogattak örömmel, hiszen a börze lehetőséget biztosított arra, hogy minden gyermek felszerelkezzen az új tanévre anélkül, hogy anyagi terhet jelentene.

 

