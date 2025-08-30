augusztus 30., szombat

Új esélyt kapott gyermek és szülő

1 órája

Álomból valóság - civil összefogással nyílt fejlesztő központ gyerekeknek Rózsaszentmártonban

Címkék#Rózsaszentmárton#tehetséggondozó#Kaleidoszkóp Központ#atipikus

Rózsaszentmártonban civil összefogással nyílt meg a Kaleidoszkóp Tehetségtámogató, Fejlesztő és Mentálhigiénés Központ. A tehetségtámogató intézmény eddig ellátatlan területen segíti az atipikus fejlődésmenetű gyerekeket és családjaikat.

Szabó István

Rózsaszentmártonban tehetségtámogató és fejlesztő központ nyílt szombaton. A Kaleidoszkóp Tehetségtámogató, Fejlesztő és Mentálhigiénés Központ hiánypótló céllal, új családtámogató rendszerként épül ki a községben civilek összefogásával, önkéntes munkából, magán- és vállalkozói adományokból, valamint Rózsaszentmárton önkormányzatának támogatásával. Az új intézmény az atipikus fejlődésmenetű gyermekeknek és családjuknak nyújt nagy segítséget.

A tehetségtámogató központ a gyerekek egyéni fejlődését segíti
A tehetségtámogató központ a gyerekek egyéni fejlődését segíti 
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

Ma egy álom vált valóra, fogalmazott Géczi-Tóth Viktória pszichológus, a fejlesztő központ megálmodója a megnyitó forgatagában.

– Egy olyan álom, amely hosszú hónapok, évek tapasztalataiból és beszélgetéseiből született meg. Civilek összefogásával, önkéntes munkából, magán- és vállalkozói adományokból és a helyi önkormányzatának támogatásával létrejött valami, ami ma már nemcsak az én álmom lehet, hanem mindannyiunk valósága a – Kaleidoszkóp Központ. Iskolapszichológusként évről évre látom, hogy egyre több gyermeknek és családnak van szüksége segítségre. Az elmúlt években folyamatosan emelkedett a sajátos nevelési igényű gyermekek száma Magyarországon: a tavalyi tanévben már közel 110 ezer érintettet tartottak nyilván. Ennek ellenére szakemberként és szülőként egyaránt azt tapasztalom, hogy a térségben  alig van lehetőség támogatáshoz jutni – az állami rendszer túlterhelt, a magánellátásért pedig gyakran 70–100 kilométert is utazniuk kell a környékbeli családoknak. Közben egyre több gyermek szorulna fejlesztésre, figyelemre, biztatásra. Ezért éreztem úgy: nem elég látnom és elszenvednem a problémát – ha változást szeretnék, cselekednem kell. Így született meg a központ gondolata – részletezete Géczi-Tóth Viktória.

A tehetségtámogató központ célja segíteni az egyéni fejlődést, támogatni a családokat

A pszichológus azért választotta a Kaleidoszkóp nevet, mert annak színes darabjai mindig új, gyönyörű mintákat alkotnak. 

– Mi, emberek is különbözőek vagyunk – de együtt valami igazán egyedit és értékeset hozhatunk létre, olyat, amire csak együtt vagyunk képesek. A központ célja egyszerű, mégis hatalmas: teret adni a találkozásnak, segíteni az egyéni fejlődést, támogatni a családokat és összekapcsolni közösségeket. Itt helyet kap a pszichológiai támogatás, a fejlesztés, a játék, a művészet, a mozgás, a tanulás – minden, ami a testi-lelki jóllétet erősíti. Szeretnénk, hogy mindenki – a gyerekek, fiatalok, felnőttek és a családok is – megtalálják itt a számukra fontos segítséget vagy inspirációt – emelte ki az ötletgazda. 

– Fontos számomra, hogy a Kaleidoszkóp nyitott legyen mindenki számára. A tősgyökeres lakosoknak és újonnan beköltözőknek, a környékbeli és a régió településeiről érkezőknek egyaránt. Szeretném, ha ez egy olyan nyugodt és biztonságos tér lenne, ami mentes a pártpolitikától, ahol nem számítanak a vallási, nemzetiségbeli különbözőségeink, ahová mindenki jó szívvel térhet be. Hiszem, hogy a közös élmények, a tanulás és a nevetés közelebb hoznak minket egymáshoz, és láthatatlan hidat építenek közöttünk. Bízom benne, hogy a Kaleidoszkóp évek múltán is olyan hely lesz, ahová jó betérni egy beszélgetésre, egy foglalkozásra, vagy csak azért, mert tudjuk: itt mindig van valaki, aki figyel ránk. A közösség ugyanis nem magától születik. Azt mi teremtjük meg, közösen. Abban is bízom, hogy mindenki találja meg itt a saját „színét”, és együtt alkossunk egy olyan képet, ami szebb, mint amit külön-külön létrehozhatnánk – foglalta össze Géczi-Tóth Viktória.

Szombat délután egyszerre több foglalkoztató termi és szabadtéri programra is készültek a nyílt nap látogatóinak, ám a leszakadó eső beterelt mindenki az egykori orvosi rendelő gyönyörűen kicsinosított épületébe. Az intézmény helyét az önkormányzat biztosította a központ számára. Huczka Márk polgármester hatalmas lehetőségnek nevezte a nyitást a környékbeli családok számára, hiszen nem mindenki tudja vállalni azt az áldozatot, hogy hetente egy vagy több alkalommal 50-70 kilométerre vagy még messzebbre vigye a gyermekét fejlesztésre. Rózsaszentmárton szívesen várja a helyi és a hevesi, nógrádi családokat, a Kaleidoszkóp Központ idővel akár térségi központtá nőheti ki magát, tette hozzá Huczka Márk.

Kaleidoszkóp Tehetségtámogató, Fejlesztő és Mentálhigiénés Központ nyílt Rózsaszentmártonban

Fotók: Czímer Tamás

A Zöld, a Kék, illetve a Sárga szobákban bemutató foglalkozások kezdődtek a szülők jelenlétében. A gyerekek csillogó szemekkel vették birtokba a központot, színes programok vártak rájuk késő délutánig. A választék hatalmas volt: mesélés, irodalomterápia, mesemondóka az egyik, pöttömtorna, drámapedagógia, szabadjáték, gyermekjóga a másik, valamint ügyességi-, illetve ökoszakkör, kínai nyelv és kultúra, továbbá a szülőcsoport foglakozása, amely a pozitív fegyelmezésről szólt. 

A Kaleidoszkóp Központ megnyitóján, sokan mások mellett, részt vett Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője is, aki gratulált a széles körű és eredményes civil összefogáshoz, és sikeres munkát kívánt a központnak.

 

