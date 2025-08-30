Álomból valóság - civil összefogással nyílt fejlesztő központ gyerekeknek Rózsaszentmártonban

Rózsaszentmártonban tehetségtámogató és fejlesztő központ nyílt szombaton. A Kaleidoszkóp Tehetségtámogató, Fejlesztő és Mentálhigiénés Központ hiánypótló céllal, új családtámogató rendszerként épül ki a községben civilek összefogásával, önkéntes munkából, magán- és vállalkozói adományokból, valamint Rózsaszentmárton önkormányzatának támogatásával. Az új intézmény az atipikus fejlődésmenetű gyermekeknek és családjuknak nyújt nagy segítséget.

A tehetségtámogató központ a gyerekek egyéni fejlődését segíti

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Ma egy álom vált valóra, fogalmazott Géczi-Tóth Viktória pszichológus, a fejlesztő központ megálmodója a megnyitó forgatagában.

– Egy olyan álom, amely hosszú hónapok, évek tapasztalataiból és beszélgetéseiből született meg. Civilek összefogásával, önkéntes munkából, magán- és vállalkozói adományokból és a helyi önkormányzatának támogatásával létrejött valami, ami ma már nemcsak az én álmom lehet, hanem mindannyiunk valósága a – Kaleidoszkóp Központ. Iskolapszichológusként évről évre látom, hogy egyre több gyermeknek és családnak van szüksége segítségre. Az elmúlt években folyamatosan emelkedett a sajátos nevelési igényű gyermekek száma Magyarországon: a tavalyi tanévben már közel 110 ezer érintettet tartottak nyilván. Ennek ellenére szakemberként és szülőként egyaránt azt tapasztalom, hogy a térségben alig van lehetőség támogatáshoz jutni – az állami rendszer túlterhelt, a magánellátásért pedig gyakran 70–100 kilométert is utazniuk kell a környékbeli családoknak. Közben egyre több gyermek szorulna fejlesztésre, figyelemre, biztatásra. Ezért éreztem úgy: nem elég látnom és elszenvednem a problémát – ha változást szeretnék, cselekednem kell. Így született meg a központ gondolata – részletezete Géczi-Tóth Viktória.

A tehetségtámogató központ célja segíteni az egyéni fejlődést, támogatni a családokat

A pszichológus azért választotta a Kaleidoszkóp nevet, mert annak színes darabjai mindig új, gyönyörű mintákat alkotnak.

– Mi, emberek is különbözőek vagyunk – de együtt valami igazán egyedit és értékeset hozhatunk létre, olyat, amire csak együtt vagyunk képesek. A központ célja egyszerű, mégis hatalmas: teret adni a találkozásnak, segíteni az egyéni fejlődést, támogatni a családokat és összekapcsolni közösségeket. Itt helyet kap a pszichológiai támogatás, a fejlesztés, a játék, a művészet, a mozgás, a tanulás – minden, ami a testi-lelki jóllétet erősíti. Szeretnénk, hogy mindenki – a gyerekek, fiatalok, felnőttek és a családok is – megtalálják itt a számukra fontos segítséget vagy inspirációt – emelte ki az ötletgazda.