Új esélyt kapnak a gyerekek, akik sokszor kilógnak a sorból

Tehetségtámogató és fejlesztő központ nyílik augusztus 30-án Rózsaszentmártonban, hívta fel portálunk figyelmét a helyi Kaleidoszkóp Tehetségtámogató, Fejlesztő és Mentálhigiénés Központ. Közlésük szerint a rózsaszentmártoni általános iskola pszichológusa, Géczi-Tóth Viktória álmodta meg a fejlesztő központot, a szakember küldetését az önkormányzat egy korszerű épület biztosításával támogatja. A tehetségtámogató központ nemcsak a gyerekeknek segít, hanem a családoknak is, a közösségépítés és a szemléletformálás pedig egyaránt a tervek között szerepel, tette hozzá a Kaleidoszkóp Központ.

A tehetségtámogató központ az atipikus fejlődésmenetű gyerekek és családjuk számra lesz nagy segítség

Forrás: Mohos Zsófia

A Kaleidoszkóp Központ hiánypótló céllal, új családtámogató rendszerként épül ki a községben, részletezte Géczi-Tóth Viktória ötletgazda.

A tehetségtámogató központ ellátatlan területen segíti a családokat

– A munkám során tapasztalom, hogy egyre több az atipikus fejlődésmenetű gyermek, sokuknak egyszerre lenne szükségük tehetséggondozásra és fejlesztésre. Ők azok a gyerekek, akik sokszor kilógnak a többiek közül, így gyakran szenvedik el társaik piszkálódását, bántalmazását. Ráadásul maga a szülő sem mindig érti meg az érintett gyermek működését. A központ által megálmodott támogatási forma azért is fontos, mert az atipikus gyerekekkel és családokkal foglalkozó állami ellátórendszer leterhelt, és a magán szakemberek kapacitása is véges. Utóbbiakat főleg a nagyobb városokban lehet elérni, így az olyan térségek, mint a hatvani járás – amelyhez Rózsaszentmárton is tartozik –, vagy a szomszédos Nógrád vármegyei települések, részben ellátatlanok. A környékbeli családoknak, Hevesben és Nógrádban így nehéz megfelelő támogatáshoz jutni, sok család 50-70 km-re utazik rendszeresen azért, hogy a gyermek megfelelő tehetségtámogató és/vagy fejlesztő ellátáshoz jusson – ismertette Géczi-Tóth Viktória a kezdeményezése kiindulópontját.

A központ számára a község egy akadálymentesített önkormányzati épületet biztosít kedvező feltételekkel.

Rózsaszentmárton önkormányzata azért állt a Kaleidoszkóp Központ mellé, mert küldetését mi is fontosnak tartjuk. Hatalmas lehetőség ez a környékbeli családok számára, hiszen nem mindenki tudja vállalni azt az áldozatot, hogy hetente egy vagy több alkalommal 50-70 km-re vigye a gyermekét fejlesztésre. Községünk szívesen várja a helyi és a hevesi, nógrádi családokat. Bízunk benne, hogy a Kaleidoszkóp Központ idővel térségi központtá növi ki magát – mondta el Huczka Márk polgármester.