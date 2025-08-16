augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

1 órája

Ne add oda, nagy bajt is okozhat! Visszahívták a népszerű jutalomfalatot

Címkék#jutalomfalat#Nébih#termékvisszahívás

A Nébih fontos közleményt osztott meg a honlapján. A termékvisszahívás egy bizonyos jutalomfalatot érint.

Heol.hu

A termékvisszahívás természetes alapanyagokból készült, préselt jutalomfalatra vonatkozik. Lovak számára, többféle ízváltozatban elérhető – ideális jutalmazáshoz vagy kényeztetéshez - írja a Nébih. 

A termékvisszahívás erre a jutalomfalatra vonatkozik
A termékvisszahívás erre a jutalomfalatra vonatkozik 
Forrás: Nébih

A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy ne adjanak lovaknak olyan jutalomfalatot, amely az alábbi azonosító adatokkal egyezik meg, mivel idegen anyag jelenlétét észlelték a termékben. Az érintett termék márkaneve: Fouganza (Fougatreats) - olvasható a Nébih oldalán. 

Ez a másik érintett termék 
Forrás: Nébih

A problémát a Tízpróba Magyarország Kft. jelentette be, aki a termék forgalmazója is egyben. A kifogásolt termékeket a Decathlon áruházakba vissza lehet vinni, ahol a vásárlók visszakapják a termékek vételárát.

A termék adatai
Forrás: Nébih

A termékvisszahívás kizárólag azokra a jutalomfalatokra vonatkozik, amelyek a beazonosított adatokkal megegyeznek.

A Decathlon üzletlánc a visszahívásról honlapján is tájékoztatta a vásárlókat. Az erről szóló hivatalos közlemény ide kattintva tekinthető meg.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu