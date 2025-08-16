31 perce
Ne add oda, nagy bajt is okozhat! Visszahívták a népszerű jutalomfalatot
A Nébih fontos közleményt osztott meg a honlapján. A termékvisszahívás egy bizonyos jutalomfalatot érint.
A termékvisszahívás természetes alapanyagokból készült, préselt jutalomfalatra vonatkozik. Lovak számára, többféle ízváltozatban elérhető – ideális jutalmazáshoz vagy kényeztetéshez - írja a Nébih.
A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy ne adjanak lovaknak olyan jutalomfalatot, amely az alábbi azonosító adatokkal egyezik meg, mivel idegen anyag jelenlétét észlelték a termékben. Az érintett termék márkaneve: Fouganza (Fougatreats) - olvasható a Nébih oldalán.
A problémát a Tízpróba Magyarország Kft. jelentette be, aki a termék forgalmazója is egyben. A kifogásolt termékeket a Decathlon áruházakba vissza lehet vinni, ahol a vásárlók visszakapják a termékek vételárát.
A termékvisszahívás kizárólag azokra a jutalomfalatokra vonatkozik, amelyek a beazonosított adatokkal megegyeznek.
A Decathlon üzletlánc a visszahívásról honlapján is tájékoztatta a vásárlókat. Az erről szóló hivatalos közlemény ide kattintva tekinthető meg.
Végre leszakadt az ég Hevesben – mutatjuk, hol áztatta el először az eső a földeket!
Kábítószert terjesztettek a hevesi faluban – fiatalkorúaknak is jutott a szerből