Ne add oda, nagy bajt is okozhat! Visszahívták a népszerű jutalomfalatot

A termékvisszahívás természetes alapanyagokból készült, préselt jutalomfalatra vonatkozik. Lovak számára, többféle ízváltozatban elérhető – ideális jutalmazáshoz vagy kényeztetéshez - írja a Nébih.

A termékvisszahívás erre a jutalomfalatra vonatkozik

Forrás: Nébih

A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy ne adjanak lovaknak olyan jutalomfalatot, amely az alábbi azonosító adatokkal egyezik meg, mivel idegen anyag jelenlétét észlelték a termékben. Az érintett termék márkaneve: Fouganza (Fougatreats) - olvasható a Nébih oldalán.

Ez a másik érintett termék

Forrás: Nébih

A problémát a Tízpróba Magyarország Kft. jelentette be, aki a termék forgalmazója is egyben. A kifogásolt termékeket a Decathlon áruházakba vissza lehet vinni, ahol a vásárlók visszakapják a termékek vételárát.

A termék adatai

Forrás: Nébih

A termékvisszahívás kizárólag azokra a jutalomfalatokra vonatkozik, amelyek a beazonosított adatokkal megegyeznek.

A Decathlon üzletlánc a visszahívásról honlapján is tájékoztatta a vásárlókat. Az erről szóló hivatalos közlemény ide kattintva tekinthető meg.