1 órája
A NAK elnöke Egerben járt a termelői piacon
A NAK elnöke is ellátogatott Egerbe, a heves vármegyei termelőkhöz. Volt, aki már nyitás előtt várta a helyi termelőket a Gárdonyi téren a Szak(ma)rket termelői piacon.
Papp Zsolt és Csuhány Bence a termelői piacon
Forrás: NAK
- A termelői piacok kiváló minőségű árut és élményt is nyújtanak a vásárlóknak - írta Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke, aki múlt héten Egerben járt a Szak(ma)rket termelői piacon, amely egyre népszerűbb a helyiek körében. A piacon kisfilmet is forgatott a NAK.
- Több mint 300 helyi termelői piac működik hazánkban, ahol közvetlenül a termelőtől, előállítótól lehet hozzájutni a kitűnő minőségű, friss, szezonális hazai élelmiszerekhez, kézműves termékekhez. Ezek a piacok megkönnyítik a környékbeli kistermelők által termelt alaptermékek és az azokból előállított élelmiszerek eljutását a fogyasztókhoz. A vásárlóknak pedig élményt is adnak, nem mellesleg közvetlenül informálódhatnak az áruról - fogalmazta meg a termelői piacok jelentőségét.
Volt, aki már nyitás előtt vásárolt volna az egri termelői piacon + fotók, videó
Az egri piac kiállítói mindannyian Heves vármegyében élő és dolgozó kistermelők, őstermelők, családi gazdaságok. Heves Vármegye Önkormányzata, a Heves Vármegyei Kormányhivatal és az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. a projekt célkitűzéseivel összhangban kiemelt figyelmet fordít azokra a rendezvényekre, amelyek hozzájárulhatnak a települések megtartó erejének növeléséhez, valamint a vidéki életmód fenntartásához. A rendezvény célja a termék- és szolgáltatásfejlesztés, valamint a partnerségi kapcsolatok elősegítése és a helyi termékek népszerűsítése. Ezzel mindannyian hozzájárulhatunk a térség gazdaságának erősödéséhez és a tudatos fogyasztói magatartás kialakításához. Így a termelői piac célja a termelők segítése, hiszen a minél szélesebb körben való megismertetésük elősegítheti a mindennapi munkájukat és együttműködéseket is generálhat.
Heves vármegye adottságai kedvezőek, a helyi őstermelőknek, kistermelőknek minél nagyobb teret kell biztosítani, hogy megismerjék őket a vásárlók, ezért több alkalommal rendezett termelői piacot az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. A piacokon házi készítésű lekvárok, sajtok és hústermékek cserélhetnek gazdát, a cél a helyi finomságok népszerűsítése és a tudatos vásárlói magatartás kialakítása. Kistermelők portékájából válogathatnak a fogyasztók és szerte a vármegyéből érkeznek az őstermelők és a kistermelők (például Gyöngyössolymosról, Atkárról, Feldebrőről).
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Mint ahogy már megírtuk, minden piaci alkalom arra szolgál, hogy bemutassák a termelőket, a magyar gazdálkodási környezetet, a helyi terméket és azokat, akik valamilyen különlegességgel, akár kézműves termékkel is szolgálnak. Már több piacot is megrendeztek a szervezők és jó visszajelzések érkeztek az eddig megrendezett piaci napokról. A termelők elmondták, hogy nem gondolták volna, hogy ennyire sikeres lesz a piac, ahol a termékek széles skálája - a mézek, szörpök, lekvárok, gyógynövényes termékek és húsok minden alkalommal - megkóstolható és megvásárolható a piacon. Vannak visszatérő termelők, de akadnak új jelentkezők is aki telefonon jelezték, hogy hallották a piac sikerét, így ők is részt kívánnak venni rajta. A csütörtöki piacon is az őstermelők, családi gazdaságok és kistermelők minőségi, tradíciókat képviselő termékeit vásárolhatják meg majd az érdeklődők családias hangulatban, tiszta, barátságos környezetben.
Több száz termelői piac
Korábban a NAK már felhívta a figyelmet, hogy több, mint 300 helyi termelői piac működik hazánkban, ahol a vásárlók közvetlenül a termelőtől juthatnak hozzá a kiváló minőségű, friss, szezonális hazai élelmiszerekhez. A termelői piacok a rövid ellátási lánc egyik legalapvetőbb szereplői, megkönnyítik a kistermelők által megtermelt alaptermékek, és az azokból előállított élelmiszerek eljuttatását a fogyasztókhoz, a csomagolásmentes termékekkel pedig hozzájárulnak az általános fenntarthatósági törekvésekhez. A kormány 2012-ben a helyi gazdaságok élénkítésére vezette be a helyi termelői piac fogalmát, ahol a kistermelők a saját gazdaságukból származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékeiket értékesítik. A helyi termékek keresletének megerősödése a helyi gazdaságot fejleszti, támogatja a termelőket, emellett környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból is a fenntarthatósághoz vezet. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint az idén összesen 314 helyi termelői piac működik az országban.
Helyi termelői piacra járni ma már nem csak élelem beszerzés, hanem egy program is. Amellett, hogy a vásárló itt juthat a legegyszerűbben helyben termelt, friss zöldséghez és gyümölcshöz, a termelőtől hallhat az előállítás módjáról, a gazdaságról is. A megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választva elégedett lehet a vásárló, mert tudja honnan származik az árualap.
- hívta fel a figyelmet a kamara. Kiemelték, a piacozás egy olyan életérzés, amely a legkülönbözőbb termékek kipróbálására és vásárlására ösztönzi a fogyasztót, aki újfajta gasztronómiai élményt nyújtó alapanyagokból, és adalékanyagmentes élelmiszerek kínálatából válogathat. Ezért is tartja fontosnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, hogy a piacokat népszerűsítse a fogyasztók körében, hogy a helyi termelők minél több értékesítési lehetőséghez jussanak, ezáltal hozzájárulva a méltányos megélhetésükhöz.
Turisták szúrták ki, mi lapul a várudvaron, de az Eger-patak rejtélye még ennél is meghökkentőbb
El sem hiszed, melyik énekes járt a Szépasszony-völgyben - még a főiskolát is itt végezte el