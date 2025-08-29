augusztus 29., péntek

Átver a Tisza

3 órája

A Tisza-adóval a hevesi egészségügyi dolgozók zsebéből is kivennék a pénzt

Az egészségügyi dolgozóknak is komoly terheket okozhat a Tisza-adó. Mutatjuk, hogyan érinti őket a tervezet.

Heol.hu

Döbbenetes extra terheket jelent a Tisza-adó az egészségügyi dolgozókra nézve is. Egy, a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

Az egészügyi dolgozókat is komolyan érintené a Tisza-adó
A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint a Heves vármegyében az egészségügyi szolgáltatásban dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli nettó átlagkeresete 501 532 forint, ami 754 183 forintos bruttó bért jelent. Noha az Orbán-kormány az elmúlt három évben jelentős forrásbevonást hajtott végre az egészségügyben, így 2024-hez képest is több mint 300 milliárd forinttal többet fordít a 2025-ös büdzséből a reformokra, dolgozói bérfejlesztésekre, a Tisza-csomag most ezeket is erodálhatja.

"Választást kell nyerni, utána mindent lehet" - kiszivárgott videófelvétel a Tisza-adóról:

Így változna a Tisza-adó után a fizetés Hevesben

A hevesi egészségügyi dolgozók bruttó 754 183 forintos átlagbére után 113 127 ezer forintos szja-t fizetnek, és mivel Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának – az ebben a nemzetgazdasági ágban dolgozó munkavállalók terhei 

havi szinten több mint 23 ezer, éves szinten több mint 280 ezer forinttal nőnének.

A szakértők a Tisza-csomag egyik pusztító hatásaként a magasan képzett munkavállalók elvándorlását említik, mivel Hevesben az Orbán-kormány 2010-es regnálása óta stabilizálódott és évről évre nő az orvosok száma a statisztikai hivatal adatai szerint, ezért Magyar Péterék terve ezen a téren is romokba döntene egy 15 éve tartó építkezést.

De nem csak az egészségügyben dolgozókat érinti a Tisza Párt által tervezett változtatást, kiszámoltuk azt is, hogy átlagbér esetén mennyivel kerülne kevesebb pénz a Heves vármegyeiek zsebébe.

Az egriek véleményét is megkérdeztük a Tisza-csomagról. 

Átver a Tisza

A tervezett változtatás annak fényében különösen érdekes, hogy a Tisza Párt korábban, a Nemzet Hangja konzultációban még az szja 9 százalékra csökkentéséről kérdezte az embereket. Most viszont egy olyan rendszer körvonalazódik, amely a lakosság jelentős részének adóemelést hozna. 

 

