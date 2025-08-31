augusztus 31., vasárnap

Átver a Tisza

1 órája

A Tisza-adó a hevesi feldolgozóiparban dolgozók zsebére is súlyos csapást mérne

A feldolgozóiparban dolgozóknak is komoly anyagi terhet jelentene a Tisza-adó bevezetése. Mutatjuk a részleteket.

A Tisza-adó bevezetése a vendéglátásban dolgozók számára is súlyos anyagi terheket hozhatna. Egy friss, kiszivárgott dokumentum alapján Magyar Péterék kormányra kerülésük esetén megszüntetnék az egykulcsos személyi jövedelemadót, és helyette progresszív adórendszert vezetnének be. A többkulcsos szja-rendszer leginkább a középosztályt és a gyermeket nevelő családokat érintené hátrányosan, sokakban felidézve a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorító intézkedéseit. A dokumentumban szereplő tervek szerint az évi ötmillió forint alatti jövedelmeknél megmaradna a 15 százalékos adókulcs, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmekre már 22 százalékos kulcsot vetnének ki, míg a 15 millió forint feletti keresetek után 33 százalékos adót kellene fizetni.

A Tisza-adó hatalmas terhet jelentene a feldolgozóipari munkásoknak is
A Központi Statisztikai Hivatal 2025 első negyedévére vonatkozó adatai szerint Heves vármegyében a feldolgozóiparban dolgozók – a közfoglalkoztatottak nélkül számolva – nettó átlagkeresete 495 951 forint volt, ami bruttó 842 827 forintos havi bérnek felel meg. Miközben az Orbán-kormány Magyarország történetének egyik legnagyobb adóreformját valósítja meg, kedvezményekkel segítve a fiatalokat, a családokat és az édesanyákat, a Tisza Párt ezzel szemben háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadót vezetne be, vagyis növelné az adóterheket.

"Választást kell nyerni, utána mindent lehet" - kiszivárgott videófelvétel a Tisza-adóról:

Ennyivel csökkenhetne a fizetés Hevesben a Tisza-adó bevezetése után

A hevesi feldolgozóiparban dolgozók bruttó 842 827 forintos átlagbére után 126 424 ezer forintos szja-t fizetnek, és mivel Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának – az ebben a nemzetgazdasági ágban dolgozó munkavállalók terhei

havi szinten több mint 29 ezer, éves szinten több mint 355 ezer forinttal nőnének.

Szakértők szerint a Tisza-csomag egyik legsúlyosabb következménye a magasan képzett munkaerő, különösen az orvosok elvándorlása lehet. Pedig a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján Heves vármegyében 2010 óta – az Orbán-kormány hivatalba lépésétől kezdve – folyamatosan nő az orvosok száma, és az ellátórendszer stabilabbá vált. Magyar Péterék terve azonban veszélybe sodorhatja ezt a másfél évtizedes fejlődést, és alapjaiban rengetheti meg az eddig elért eredményeket.

A Tisza Párt által tervezett adóváltozások nemcsak a feldolgozóiparban dolgozókat érintenék hátrányosan – megnéztük, hogy átlagbér mellett mennyivel csökkenne a Heves vármegyei munkavállalók jövedelme a módosítások életbe lépése esetén.

Kiszámoltuk azt is, milyen mértékben változna az egészségügyben és az oktatásban dolgozók bére a Tisza-adó bevezetésével.

Megkérdeztük az egriek véleményét is a Tisza-csomagról. 

A tervezett változtatás annak fényében különösen érdekes, hogy a Tisza Párt korábban, a Nemzet Hangja konzultációban még az szja 9 százalékra csökkentéséről kérdezte az embereket. Most viszont egy olyan rendszer körvonalazódik, amely a lakosság jelentős részének adóemelést hozna.

 

