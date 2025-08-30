augusztus 30., szombat

Átver a Tisza

49 perce

A Tisza-adó súlyos terhet róna a hevesi oktatási szektorra

Az oktatási szektor munkavállalóira is jelentős pluszterheket róhat a Tisza-csomag, így érintheti őket az új adótervezet.

Heol.hu

Komoly többletterhet róhat az oktatásban dolgozókra is a Tisza-adó. Egy nemrégiben kiszivárgott dokumentum alapján a Magyar Péter vezette párt kormányra kerülése esetén megszüntetné az egykulcsos személyi jövedelemadót, és többkulcsos, progresszív adórendszert vezetne be. A javasolt változtatás elsősorban a középosztályt és a gyermeket nevelő családokat érintené hátrányosan, és sokak szerint a Gyurcsány–Bajnai-időszak megszorító intézkedéseit idézi. A tervezet szerint az évi ötmillió forint alatti jövedelmekre továbbra is 15 százalékos szja-vonzat maradna érvényben, azonban az ötmillió és 15 millió forint közötti sávra már 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának, míg a 15 millió forint feletti jövedelmekre 33 százalékos adóteher vonatkozna.

Tisza-adó, Átver a Tisza
A Tisza-adó súlyos terhet róna a hevesi oktatási szektorra
Forrás: Shutterstock

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025 első negyedévében Heves vármegyében a teljes munkaidőben foglalkoztatott, közfoglalkoztatottakat nem számoló oktatási dolgozók nettó átlagkeresete 471 369 forint, ami 708 271 forintos bruttó bérnek felel meg. Bár az Orbán-kormány az elmúlt három évben jelentősen növelte az egészségügyi forrásokat — a 2025-ös költségvetésben 2024-hez képest több mint 300 milliárd forinttal többet fordítva reformokra és bérfejlesztésekre — a Tisza-csomag hatásai ezeket a többleteket is mérsékelhetik.

"Választást kell nyerni, utána mindent lehet" - kiszivárgott videófelvétel a Tisza-adóról:

Hevesi bérek alakulása a Tisza-adó után

A hevesi oktatásban dolgozók bruttó 708 271 forintos átlagbére után 106 240 ezer forintos szja-t fizetnek, és mivel Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának – az ebben a nemzetgazdasági ágban dolgozó munkavállalók terhei 

havi szinten több mint 20 ezer, éves szinten pedig több mint 245 ezer forinttal nőnének.

A szakértők szerint a Tisza-csomag egyik legsúlyosabb következménye a magasan képzett munkaerő, például az orvosok elvándorlása lehet. Heves megyében ugyanis az Orbán-kormány 2010 óta folyamatosan növelte az orvosok számát, ami a statisztikai adatok szerint az elmúlt 15 évben stabil fejlődést eredményezett. A tervezett intézkedések azonban veszélyeztethetik ezt a hosszú évek alatt kiépített rendszert.

De nem csak az oktatásban dolgozókat érinti a Tisza Párt által tervezett változtatást, kiszámoltuk azt is, hogy átlagbér esetén mennyivel kerülne kevesebb pénz a Heves vármegyeiek zsebébe. Emellett azt is kiszámoltuk, hogy az egészségügyi dolgozók mennyivel több szja-t fizetnének.

Az egrieket is megkérdeztük, mi a véleményük a Tisza-adóról. 

Átver a Tisza

A tervezett változtatás különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a Tisza Párt korábban a Nemzet Hangja konzultáció során még az SZJA 9 százalékra történő csökkentését mérte fel az embereknél. Jelenleg azonban egy olyan adórendszer körvonalazódik, amely a lakosság jelentős részénél emelné a terheket.

 

