Szűkebb medrű lett és mélyebben folyik a Tisza
Az elmúlt másfél évszázad emberi beavatkozásai jelentősen átalakították a folyókat. A Tisza magyarországi szakaszán végzett kutatás során a mederváltozásokat és a hordalékháztartás alakulását elemezték a kutatók.
A Tisza alföldi szakasza évszázadokon át természetes módon alakult, majd a 19. század közepétől jelentős emberi beavatkozások formálták át. A HUN-REN–BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport kutatása 1838 és 2017 közötti térképek, mederfelmérések és vízépítési dokumentumok elemzésével vizsgálta a magyarországi középső és alsó, mintegy 243 kilométeres szakaszt Kisköre és a szerb-magyar határ között – írta meg a kutatócsoport.
Tisza: Három nagy beavatkozást azonosítottak
- 1846–1890: kanyarulatátvágások, melyek 40 százalékkal rövidítették a Tiszát,
- 1930–1960: partvédőművek kiépítése a szakasz 44 százalékán,
- 1970-es évek: a Kiskörei Vízlépcső és a Törökbecsei Duzzasztó megépítése és üzembe helyezése.
Az eredmények szerint a Tisza medre átlagosan 1,2 méterrel mélyebbre vájt (bevágódott), szélessége pedig 203 méterről 126 méterre csökkent (38 százalékos szűkülés). Ma a folyó jellemzően nettó hordalékforrásként működik, a hordalékszállítás mennyisége az eredeti érték 15 százalékára esett vissza.
A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a bevágódás miatt a jövőben gyakrabban sérülhetnek a partbiztosítások.
Ha ezek természetesen leomlanak, a meder kiszélesedhet, ami lassíthatja az árhullámokat.
Ha viszont helyreállítják, az további bevágódáshoz és mederszűküléshez vezethet, ami magasabb árvízszintet és alacsonyabb talajvízszintet eredményezhet.
A módszer más folyók vizsgálatára is alkalmas, és fontos alapot nyújthat a fenntartható vízgazdálkodás megtervezéséhez az éghajlatváltozás korában.
