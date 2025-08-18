augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Érdekesség

33 perce

Szűkebb medrű lett és mélyebben folyik a Tisza

Címkék#Tisza#átalakítás#folyó

Az elmúlt másfél évszázad emberi beavatkozásai jelentősen átalakították a folyókat. A Tisza magyarországi szakaszán végzett kutatás során a mederváltozásokat és a hordalékháztartás alakulását elemezték a kutatók.

Heol.hu

A Tisza alföldi szakasza évszázadokon át természetes módon alakult, majd a 19. század közepétől jelentős emberi beavatkozások formálták át. A HUN-REN–BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport kutatása 1838 és 2017 közötti térképek, mederfelmérések és vízépítési dokumentumok elemzésével vizsgálta a magyarországi középső és alsó, mintegy 243 kilométeres szakaszt Kisköre és a szerb-magyar határ között – írta meg a kutatócsoport.

Az eredmények szerint a Tisza medre átlagosan 1,2 méterrel mélyebbre vájt Fotó: MW
Az eredmények szerint a Tisza medre átlagosan 1,2 méterrel mélyebbre vájt Fotó: MW

Tisza: Három nagy beavatkozást azonosítottak

  • 1846–1890: kanyarulatátvágások, melyek 40 százalékkal rövidítették a Tiszát,
  • 1930–1960: partvédőművek kiépítése a szakasz 44 százalékán,
  • 1970-es évek: a Kiskörei Vízlépcső és a Törökbecsei Duzzasztó megépítése és üzembe helyezése.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az eredmények szerint a Tisza medre átlagosan 1,2 méterrel mélyebbre vájt (bevágódott), szélessége pedig 203 méterről 126 méterre csökkent (38 százalékos szűkülés). Ma a folyó jellemzően nettó hordalékforrásként működik, a hordalékszállítás mennyisége az eredeti érték 15 százalékára esett vissza.

A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a bevágódás miatt a jövőben gyakrabban sérülhetnek a partbiztosítások.

Ha ezek természetesen leomlanak, a meder kiszélesedhet, ami lassíthatja az árhullámokat.

Ha viszont helyreállítják, az további bevágódáshoz és mederszűküléshez vezethet, ami magasabb árvízszintet és alacsonyabb talajvízszintet eredményezhet.

A módszer más folyók vizsgálatára is alkalmas, és fontos alapot nyújthat a fenntartható vízgazdálkodás megtervezéséhez az éghajlatváltozás korában.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu