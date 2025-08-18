Szűkebb medrű lett és mélyebben folyik a Tisza

A Tisza alföldi szakasza évszázadokon át természetes módon alakult, majd a 19. század közepétől jelentős emberi beavatkozások formálták át. A HUN-REN–BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport kutatása 1838 és 2017 közötti térképek, mederfelmérések és vízépítési dokumentumok elemzésével vizsgálta a magyarországi középső és alsó, mintegy 243 kilométeres szakaszt Kisköre és a szerb-magyar határ között – írta meg a kutatócsoport.

Az eredmények szerint a Tisza medre átlagosan 1,2 méterrel mélyebbre vájt Fotó: MW

Tisza: Három nagy beavatkozást azonosítottak

1846–1890: kanyarulatátvágások, melyek 40 százalékkal rövidítették a Tiszát,

1930–1960: partvédőművek kiépítése a szakasz 44 százalékán,

1970-es évek: a Kiskörei Vízlépcső és a Törökbecsei Duzzasztó megépítése és üzembe helyezése.

Az eredmények szerint a Tisza medre átlagosan 1,2 méterrel mélyebbre vájt (bevágódott), szélessége pedig 203 méterről 126 méterre csökkent (38 százalékos szűkülés). Ma a folyó jellemzően nettó hordalékforrásként működik, a hordalékszállítás mennyisége az eredeti érték 15 százalékára esett vissza.

A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a bevágódás miatt a jövőben gyakrabban sérülhetnek a partbiztosítások.

Ha ezek természetesen leomlanak, a meder kiszélesedhet, ami lassíthatja az árhullámokat.

Ha viszont helyreállítják, az további bevágódáshoz és mederszűküléshez vezethet, ami magasabb árvízszintet és alacsonyabb talajvízszintet eredményezhet.

A módszer más folyók vizsgálatára is alkalmas, és fontos alapot nyújthat a fenntartható vízgazdálkodás megtervezéséhez az éghajlatváltozás korában.