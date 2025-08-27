augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztési lehetőségek

2 órája

Új lendületet és ehhez komoly forrásokat kap a Tisza-tó és környéke

Címkék#Tisza-tó#Dr Pajtók Gábor#fejlesztési tanács

Hétfőn új lendületet kapott a Tisza-tó régió, kiemelt fejlesztési térség lett a négy vármegye területét érintő tájegység. Az új Tisza-tó Fejlesztési Tanácsnak jelentős forrás áll a rendelkezésére, formálhatja, meghatározhatja a jövő irányát.

Szabadi Martina Laura

Négy vármegye, köztük Heves döntéshozói alakították meg hétfőn Tiszafüreden a Tisza-tó Fejlesztési Tanácsot. Mindez annak a folyománya, hogy tavaly ősszel az országgyűlés elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló országgyűlési határozat módosítását, amely alapján az eddigi négy kiemelt fejlesztési térség - a balatoni üdülőkörzet, a tokaji borvidék, a budapesti agglomeráció és a Közép-Duna-menti térség - kiegészült a Tisza-tó térségével.

A Tisza-tó fejlesztésére létrejött tanács Fotó: Dr. Pajtók Gábor Facebook oldala
A Tisza-tó fejlesztésére létrejött tanács Fotó: Dr. Pajtók Gábor Facebook oldala

Az új Tisza-tó Fejlesztési Tanácsban helyet kapnak a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Hajdú-Bihar, a Heves és a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlések elnökei, illetve ezek egy-egy delegáltjuk. Képviselteti magát a területfejlesztésért, az európai uniós források felhasználásáért, az Aktív Magyarországért, a területrendezésért, a vízgazdálkodásért, a turizmusért, a természetvédelemért, a vidékfejlesztésért, a közlekedésért, a társadalmi felzárkózásért felelős miniszterek egy-egy képviselője is. A tanácsban az elnöki feladatokat két társelnök látja el, az egyik a területfejlesztésért felelős miniszter vagy az általa kijelölt személy, a másik elnököt a tagok választották. Előbbi F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a tó miniszteri biztosa, utóbbi pedig dr. Fazekas Gábor Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke lett. Heves vármegye közgyűlésének elnöke, Csuhány Bence alelnöki feladatot lát el. 

A környező települések problémáira is választ adhat a térség fejlesztése Fotó: Dr. Pajtók Gábor Facebook oldala

A Tisza-tó és a környező települések jövője

Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő is jelen volt az alakuló ülésen, Heves vármegye 1. számú választókerületének elnöke tanácskozási joggal vesz részt a munkában. Kérdésünkre elmondta, a választókerületéből 11 település: Átány, Besenyőtelek, Dormánd, Egerfarmos, Mezőszemere, Sarud, Poroszló, Újlőrincfalva, Mezőtárkány, Kömlő és Tiszanána tartozik a Tisza-tó régióhoz, amely összesen 44 település közigazgatási területét jelenti.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

- A fő kapocs a Tisza-tó, de a terület jól körülhatárolható környezeti, gazdasági és társadalmi szempontok mentén, fejlesztése nem pusztán helyi, hanem országos érdek. A Tisza-tóra úgy hivatkoznak, mint ember alkotta paradicsomra, fontos természetvédelmi, turisztikai és vízellátási szempontból is, de tágabb környezetére is nagy hatással bír. Éppen ezért a kiemelt fejlesztési terület nem csak a szűk környéket, de északabbra és délebbre fekvő településeket, nagy területet is felölel. Nagyszerű volt látni, hogy a négy érintett vármegye képviselői meglátták a lehetőséget, megtalálták a közös hangot, szorgalmazták az együttműködést, hiszen ezeknek a településeknek hasonló a helyzete: közösek az értékek, de a problémák, s így a fejlesztési célok is - mondta Pajtók Gábor. Hozzátette, akár csak a Versenyképes Járások Programban, itt is az együttműködés a kulcs. A tanács kidolgozza a térség területfejlesztési koncepcióját, de például véleményezi  az illetékességi területe szerinti vármegyék területfejlesztési koncepcióját és programját is. 

Elmondta azt is, hogy mitől hangsúlyosabb a most megalakult tanács, mint a korábbi ilyen kezdeményezések. Egyrészt nagyobb léptékű a kormányzati részvétel, másrészt nem csak jelentős kormányzati forrás felhasználásával gazdálkodhat, de véleményezheti például az uniós kohéziós forrásfelhasználást megalapozó dokumentumokat, vagy a területfejlesztési tervet is. Mint mondta, hatékony munkaszervezettel, erős érdekérvényesítő képességgel rendelkezik a Tisza-tó Fejlesztési Tanács.

- Ezáltal szakmailag megalapozott, országos koncepcióba illeszkedő, de a helyi igényeket is szolgáló döntések, tervek és elképzelések születhetnek a közös gondolkodásból amely Heves vármegye déli részén fekvő, sok problémával küzdő településeknek is fellendülést hozhat. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu