Új lendületet és ehhez komoly forrásokat kap a Tisza-tó és környéke

Négy vármegye, köztük Heves döntéshozói alakították meg hétfőn Tiszafüreden a Tisza-tó Fejlesztési Tanácsot. Mindez annak a folyománya, hogy tavaly ősszel az országgyűlés elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló országgyűlési határozat módosítását, amely alapján az eddigi négy kiemelt fejlesztési térség - a balatoni üdülőkörzet, a tokaji borvidék, a budapesti agglomeráció és a Közép-Duna-menti térség - kiegészült a Tisza-tó térségével.

A Tisza-tó fejlesztésére létrejött tanács Fotó: Dr. Pajtók Gábor Facebook oldala

Az új Tisza-tó Fejlesztési Tanácsban helyet kapnak a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Hajdú-Bihar, a Heves és a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlések elnökei, illetve ezek egy-egy delegáltjuk. Képviselteti magát a területfejlesztésért, az európai uniós források felhasználásáért, az Aktív Magyarországért, a területrendezésért, a vízgazdálkodásért, a turizmusért, a természetvédelemért, a vidékfejlesztésért, a közlekedésért, a társadalmi felzárkózásért felelős miniszterek egy-egy képviselője is. A tanácsban az elnöki feladatokat két társelnök látja el, az egyik a területfejlesztésért felelős miniszter vagy az általa kijelölt személy, a másik elnököt a tagok választották. Előbbi F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a tó miniszteri biztosa, utóbbi pedig dr. Fazekas Gábor Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke lett. Heves vármegye közgyűlésének elnöke, Csuhány Bence alelnöki feladatot lát el.

A környező települések problémáira is választ adhat a térség fejlesztése Fotó: Dr. Pajtók Gábor Facebook oldala

A Tisza-tó és a környező települések jövője

Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő is jelen volt az alakuló ülésen, Heves vármegye 1. számú választókerületének elnöke tanácskozási joggal vesz részt a munkában. Kérdésünkre elmondta, a választókerületéből 11 település: Átány, Besenyőtelek, Dormánd, Egerfarmos, Mezőszemere, Sarud, Poroszló, Újlőrincfalva, Mezőtárkány, Kömlő és Tiszanána tartozik a Tisza-tó régióhoz, amely összesen 44 település közigazgatási területét jelenti.

- A fő kapocs a Tisza-tó, de a terület jól körülhatárolható környezeti, gazdasági és társadalmi szempontok mentén, fejlesztése nem pusztán helyi, hanem országos érdek. A Tisza-tóra úgy hivatkoznak, mint ember alkotta paradicsomra, fontos természetvédelmi, turisztikai és vízellátási szempontból is, de tágabb környezetére is nagy hatással bír. Éppen ezért a kiemelt fejlesztési terület nem csak a szűk környéket, de északabbra és délebbre fekvő településeket, nagy területet is felölel. Nagyszerű volt látni, hogy a négy érintett vármegye képviselői meglátták a lehetőséget, megtalálták a közös hangot, szorgalmazták az együttműködést, hiszen ezeknek a településeknek hasonló a helyzete: közösek az értékek, de a problémák, s így a fejlesztési célok is - mondta Pajtók Gábor. Hozzátette, akár csak a Versenyképes Járások Programban, itt is az együttműködés a kulcs. A tanács kidolgozza a térség területfejlesztési koncepcióját, de például véleményezi az illetékességi területe szerinti vármegyék területfejlesztési koncepcióját és programját is.