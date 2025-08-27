Teljes körű megújulás vár a poroszlói vasútállomásra

Kezdetét vette a Tisza-tó közösségi közlekedése szempontjából fontos poroszlói vasútállomás felújítása, jelentették be a helyszínen szerdán délelőtt. A kivitelező egy hete vette át a helyszínt, és körülbelül márciusban készülhet el teljesen a munkával. Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára a közösségi közlekedést méltatta, és kiemelte, a vármegyebérlet és az országbérlet bevezetésével 5-600 ezerről egymillióra nőtt a havonta értékesített bérletek száma úgy, hogy a 14 év alattiaknak nem is kell már venniük.

A poroszlói vasútállomáson tartottak sajtótájékoztatót, éppen a Tisza-tóhoz érkező vonat érkezése után

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Az államtitkár elmondta, tavaly a hazai közösségi közlekedési utazások száma meghaladta az egymilliárdot és az időarányos adatok szerint idén ezt is felülmúlhatjuk. Szót ejtett az eszközbeszerzésekről, így ezer új busz vásárlásáról, száz mozdony beszerzésének előkészítéséről és a vasúti kocsik felújításról. Továbbá a tervezett, felerészben hitelből, felerészben állami pénzből tervezett vasúti infrastruktúra-fejlesztésről is. Nyolcszáz milliárd forintot költenének 317 kilométer vasútvonal teljes felújítására és 500 kilométernyi vasúton az irányítástechnika modernizálására.

Az államtitkár hozzátette, emellett a szolgáltatás minőségét is javítanák az utastájékoztatás javításával, az utazó takarítókkal. Tizenöt milliárd forintból indul az állomásmegújítási program. Ez több mint harminc vasútállomás felújítását jelenti, részben a MÁV saját pénzéből, részben a Magyar Falu Programból. Utóbbi forrásból új, könnyűszerkezetes típusépületek készülnek 13 helyszínen. Poroszlón teljes körű felújítás lesz, emelik a szolgáltatás színvonalát.

Nagy Bálint államtitkár a sajtótájékoztatón

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

A Tisza-tó turizmusának is fontos a vasút

Dr. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője szerint az Eger és Debrecen közötti vasúti összeköttetés nyolc Heves vármegyei településnek is hasznos. Turisztikai szempontból is fontos a vonal, rengetegen járnak a poroszlói Ökocentrumba, vagy Tiszafüredre, sokan vonattal utaznak. A fejlesztés nem csak a környék, de az ország érdeke is.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!