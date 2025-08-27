49 perce
Teljes körű megújulás vár a poroszlói vasútállomásra
Poroszlón elkezdődött az állomásépület felújítása, tervezik a peronok átalakítását is. Távlati cél, hogy a vasúttal még jobban kiszolgálják a Tisza-tó kerékpáros turizmusát.
Kezdetét vette a Tisza-tó közösségi közlekedése szempontjából fontos poroszlói vasútállomás felújítása, jelentették be a helyszínen szerdán délelőtt. A kivitelező egy hete vette át a helyszínt, és körülbelül márciusban készülhet el teljesen a munkával. Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára a közösségi közlekedést méltatta, és kiemelte, a vármegyebérlet és az országbérlet bevezetésével 5-600 ezerről egymillióra nőtt a havonta értékesített bérletek száma úgy, hogy a 14 év alattiaknak nem is kell már venniük.
Az államtitkár elmondta, tavaly a hazai közösségi közlekedési utazások száma meghaladta az egymilliárdot és az időarányos adatok szerint idén ezt is felülmúlhatjuk. Szót ejtett az eszközbeszerzésekről, így ezer új busz vásárlásáról, száz mozdony beszerzésének előkészítéséről és a vasúti kocsik felújításról. Továbbá a tervezett, felerészben hitelből, felerészben állami pénzből tervezett vasúti infrastruktúra-fejlesztésről is. Nyolcszáz milliárd forintot költenének 317 kilométer vasútvonal teljes felújítására és 500 kilométernyi vasúton az irányítástechnika modernizálására.
Az államtitkár hozzátette, emellett a szolgáltatás minőségét is javítanák az utastájékoztatás javításával, az utazó takarítókkal. Tizenöt milliárd forintból indul az állomásmegújítási program. Ez több mint harminc vasútállomás felújítását jelenti, részben a MÁV saját pénzéből, részben a Magyar Falu Programból. Utóbbi forrásból új, könnyűszerkezetes típusépületek készülnek 13 helyszínen. Poroszlón teljes körű felújítás lesz, emelik a szolgáltatás színvonalát.
A Tisza-tó turizmusának is fontos a vasút
Dr. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője szerint az Eger és Debrecen közötti vasúti összeköttetés nyolc Heves vármegyei településnek is hasznos. Turisztikai szempontból is fontos a vonal, rengetegen járnak a poroszlói Ökocentrumba, vagy Tiszafüredre, sokan vonattal utaznak. A fejlesztés nem csak a környék, de az ország érdeke is.
Juhász Sándor, Poroszló polgármestere kifejtette, ő ötven éve a Vasút utcában lakik, ismeri a vonal, az állomás történelmét, látta a dolgozók, iskolások vonatozását, az egykor nagyobb teherforgalmat. Az ezredforduló után a turisztikai utazás került előtérbe, a teherforgalom csökkent, de vannak még vonatozó dolgozók és iskolások is. Fontos a megérkezéskor az első benyomás egy településről, ezért is jó a vasútállomás felújítása, a várakozás is kellemesebb lesz.
A peron átalakítása hosszabb folyamat lesz
Bakcsi Máté MÁV Pályaműködtetési Zrt. fejlesztési és projekt-előkészítési igazgatója kifejtette, a Füzesabony-Debrecen vasútvonal másik végén, Debrecen és Balmazújváros között teljes felújítás történt a debreceni ipari parki beruházásokhoz kapcsolódóan. Amióta Budapestről közvetlen járat közlekedik a Tisza-tóhoz kerékpáros kocsikkal, évente négyezer kerékpárt szállítanak. A poroszlói vonalon havonta tízezer utazást regisztrálnak.
A 210 millió forintos állomás-felújításról elmondta, kicserélik az épület nyílászáróit, felújítják a vizesblokkot, a homlokzatot, akadálymentesítenek, a várótermet és a forgalmi irodát is rendbe teszik. Rendezik a környezetet, új kerékpártárolót helyeznek ki. Távlati terv a peron felújítása, amely megkönnyítené a kerékpárosok le- és fölszállását, ennek engedélyezése azonban hosszabb folyamat. Szeretnék, ha a vonal jobban kiszolgálná a Debrecen és Eger közötti távolsági közlekedést.
