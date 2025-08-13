Felújítják vármegyénk forgalmas vasútállomását

Lázár János miniszter úr döntése nyomán a MÁV-csoport országos, több mint 30 helyszínt érintő állomásfelújítási programot indított 14 vármegyében. A cél korszerű, utasbarát állomások létrehozása. A beruházás értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, amelyet a MÁV saját forrásból és a Magyar Falu Program támogatásával valósít meg. A fejlesztések keretében vannak helyszínek, ahol vadonatúj, fűtött-hűtött utasvárók épülnek, máshol meglévő épületeket újítunk fel, és akad olyan is, mint például Gyula, ahol az állomás visszakapja eredeti, monarchia korabeli homlokzatát. A munkák Leányváron és Esztergom-Kertvárosban már elindultak.