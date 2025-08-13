augusztus 13., szerda

Felújítják vármegyénk forgalmas vasútállomását

Nagyoszabású állomás-megújító programba kezd a MÁV. A Tisza-tó egyik forgalmas állomása is megújul.

- Elindult vasútállomás-megújító program - hívta fel a figyelmet Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. Heves vármegyei vasútállomás is szerepel a tervek között: a poroszlói vasútállomás nagy forgalmat bonyolít le nyaranta, hiszen sokan érkeznek vonattal a Tisza-tóhoz.

A poroszlói vasútállomás is megújul. Sokan érkeznek itt a Tisza-tóhoz a nyaralásra Fotó:vasutallomasok.hu
Lázár János miniszter úr döntése nyomán a MÁV-csoport országos, több mint 30 helyszínt érintő állomásfelújítási programot indított 14 vármegyében. A cél korszerű, utasbarát állomások létrehozása. A beruházás értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, amelyet a MÁV saját forrásból és a Magyar Falu Program támogatásával valósít meg. A fejlesztések keretében vannak helyszínek, ahol vadonatúj, fűtött-hűtött utasvárók épülnek, máshol meglévő épületeket újítunk fel, és akad olyan is, mint például Gyula, ahol az állomás visszakapja eredeti, monarchia korabeli homlokzatát. A munkák Leányváron és Esztergom-Kertvárosban már elindultak.

- részletezte a közlekedési társaság vezetője.

A Tisza-tó egyik forgalmas állomása is megújul

Biztosan megújul Ács, Ajka, Aranyosapáti, Balmazújváros, Bashalom, Berettyóújfalu, Demecser, Esztergom-Kertváros, Felsőzsolca, Gárdony, Győrasszonyfa, Gyula, Jászberény, Kisvarsány, Kőbánya alsó, Leányvár, Magyarbánhegyes, Martonvásár, Mátészalka, Nyíradony, Nyírbogát, Ópályi, Pécsudvard, Poroszló, Püspökhatvan, Salgótarján, Sárrétudvari, Szalatnak, Szerep, Szépjuhászné, Tiszaalpár, Tiszajenő alsó, Tokaj, Várpalota, Villány állomása. A poroszlói vasútállomás nagy forgalmat bonyolít le nyaranta. Felújítják a Hatvani vasútállomást is.

 

