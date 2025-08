Sokkal többe kerülhet a nyaralásod, ha ezt nem ellenőrzöd az utazás előtt

Sokan hajlamosak túlpakolni autójukat, amikor nyaralni indulnak – gyakran anélkül, hogy tisztában lennének azzal, milyen következményekkel járhat a túlsúly. Pedig ez nemcsak közlekedésbiztonsági, hanem jogi szempontból is komoly problémát jelenthet. Egyes európai országokban a bírság akár 800 euró is lehet emiatt - írja az Origo. A túlsúly az autóban sokba kerülhet.

Túlsúly az autóban: Komoly következményei lehetnek

Forrás: Shutterstock

Kevesen gondolnak bele, de minden autó forgalmi engedélyében szerepel a jármű maximálisan megengedett össztömege. Ez nem csupán az autó saját tömegét jelenti, hanem az utasokat, a csomagokat és akár a tetőboxban elhelyezett holmikat is magába foglalja. Amint ezt a határt átlépi az autó, máris szabályszegés történik.

Túlsúly az autóban: Komoly következményei lehetnek

A nyaralás alatti túlsúly különösen akkor okozhat kellemetlenséget, ha külföldön járunk. Az Európai Unió területén – így Magyarországon is – a hatóságok szigorúan ellenőrzik a járművek tömegét. Ha az autó meghaladja az engedélyezett össztömeget, a rendőrség nemcsak bírságot szabhat ki, de akár ideiglenesen ki is vonhatja a forgalomból az autót - írja az Origo.

Nem kis összeg – a bírság akár 800 euró is lehet

A pénzbüntetés mértéke a túllépés arányától függ. Már egy 5–10%-os súlytöbblet is 300 euró körüli bírságot vonhat maga után. Ha viszont az autó 20–30%-kal nehezebb a megengedettnél, a büntetés elérheti a 800 eurót is.

Indulás előtt érdemes alaposan átgondolni, mit pakolunk az autóba. Nemcsak a saját és utasaink biztonsága érdekében fontos betartani a súlyhatárokat, hanem azért is, hogy elkerüljük a borsos büntetéseket. Egy kis előrelátással és mértékletes csomagolással több száz eurót is megspórolhatunk – és egy kellemetlen rendőrségi intézkedést is elkerülhetünk.