Tűzijáték stressz nélkül – Így óvhatjuk meg kutyánkat augusztus 20-án

Egy Eger környéki kutyakozmetikus is hangsúlyozta: nem csak az augusztusi tűzijátékok jelentenek veszélyt

—Ugyanis a villámlás, petárda, hangrobbanások mind megrémíthetik az erre érzékeny kutyákat. Az augusztus 20-i ünnepség abban különbözik, hogy arra előre lehet készülni. A humán nyugtatók többsége halálos is lehet az állatok számára. Az állatorvos által javasolt, kimondottan kutyáknak szánt készítmények egy részét már napokkal előbb el kell kezdeni adagolni. A legjobb megoldás, ha a félelemtől remegő ebet biztonságos, zárt térbe engedjük – legalább egy melléképületbe, ha a lakótérbe nem lehet - mondta el a kutyakozmetikus.

A kutyakozmetikus tapasztalatai szerint a kutyák félelmükben képesek akár több méteres kerítést is megmászni, vagy addig futni, amíg teljesen kimerülnek. Ezért is fontos: jobb előre gondolkodni, mint utólag kétségbeesni.