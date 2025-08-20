augusztus 20., szerda

Vigyázzunk rájuk!

1 órája

Tűzijáték stressz nélkül – Így óvhatjuk meg kutyánkat augusztus 20-án

A tűzijáték az emberek számára látványos ünnepi élmény, a kutyák és macskák számára viszont félelmetes, sokszor életveszélyes stresszforrás. Az Orpheus Állatvédő Egyesület és egy Eger környéki kutyakozmetikus is hasznos tanácsokkal látja el a gazdikat, hogy kedvenceik biztonságban vészeljék át az augusztus 20-i tűzijátékokat.

Heol.hu

Az ünnepi tűzijáték hang- és fényhatásai sok házi kedvenc számára komoly stresszt, sőt pánikot is okozhatnak. Az Orpheus Állatvédő Egyesület évek óta figyelmezteti a gazdikat: ilyenkor megszaporodik az elszökött, elkóborolt állatok száma. Seres Zoltán, az egyesület vezetője szerint a legfontosabb a megelőzés, illetve azt is hozzátette, hogy a tűzijáték idején biztosítsunk kedvencünknek zárt, zajtól védett helyet. Az elővigyázatosság segít megelőzni, hogy háziállatok kóbor állatokká váljanak, és hozzájárul a felelős állattartáshoz.

tűzijáték, háziállatok védelme
A tűzijátékok látványa számunkra ünnep, de a kutyák számára életre szóló trauma is lehet
Forrás: Orpheus Állatvédő Egyesület

Az Orpheus Állatvédő Egyesület négy praktikus tanácsot fogalmazott meg a gazdik számára

  1. Ne vigyük magunkkal a tűzijátékra az állatot! A rendezvények zaja és fényhatása még a legnyugodtabb kutyát is pánikba ejtheti.
  2. Tartsuk otthon, biztonságos, zárt helyen! Ideális, ha a kedvencünk olyan helyen van, ahol a hanghatások kevésbé érik el.
  3. Lássuk el az állatot azonosítóval! A nyakörvre erősített biléta a gazdi elérhetőségével segítheti a gyors hazajutást, ha mégis elszökne a kutya.
  4. Ha elveszne, széles körben keressük! Egy ijedt állat akár 10 kilométernél is nagyobb távolságra kerülhet rövid idő alatt.

Egy Eger környéki kutyakozmetikus is hangsúlyozta: nem csak az augusztusi tűzijátékok jelentenek veszélyt

—Ugyanis a villámlás, petárda, hangrobbanások mind megrémíthetik az erre érzékeny kutyákat. Az augusztus 20-i ünnepség abban különbözik, hogy arra előre lehet készülni. A humán nyugtatók többsége halálos is lehet az állatok számára. Az állatorvos által javasolt, kimondottan kutyáknak szánt készítmények egy részét már napokkal előbb el kell kezdeni adagolni. A legjobb megoldás, ha a félelemtől remegő ebet biztonságos, zárt térbe engedjük – legalább egy melléképületbe, ha a lakótérbe nem lehet - mondta el a kutyakozmetikus. 

A kutyakozmetikus tapasztalatai szerint a kutyák félelmükben képesek akár több méteres kerítést is megmászni, vagy addig futni, amíg teljesen kimerülnek. Ezért is fontos: jobb előre gondolkodni, mint utólag kétségbeesni.

 

