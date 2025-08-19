28 perce
Lesz tűzijáték Egerben, aki mást állít hazudik
Valamiért elkezdett terjedni, hogy augusztus 20-án elmarad a program egyik fontos eleme. Megcáfolta az önkormányzat a hírt, miszerint nem lesz tűzijáték Egerben.
- Lesz tűzijáték Egerben augusztus 20-án! Elemében van az álhírgyár, ma több helyen is tévesen jelent meg az az információ, hogy Egerben elmarad a tűzijáték - hívta fel a filelmet Vágner Ákos közösségi oldalán.
Hozzátette, este 9 órától lesz a tűzijáték, mindenkit várnak a közös ünneplésre. Korábban megírtuk, várhatóan egész nap jó idő lesz szerdán. Bár nyugat felől estére már zivatarok érkezhetnek az ország egyes részeire, Heves vármegyében zavartalanul ünnepelhetjük augusztus 20-át. A HungaroMet előrejelzése szerint napsütéses, meleg, szeles, de alapvetően csapadékmentes időre számíthatunk.
