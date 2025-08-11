Új lendületet kap a Tisza-tó megmentése – komplex fejlesztési program indult a Debreceni Egyetemen

Tisza-tó fejlesztésének komplex programjával foglalkozó munkacsoport alakult a Debreceni Egyetemen – írja az egyetem honlapján.

– A Debreceni Egyetem felsőoktatási tevékenysége mellett a régió fejlesztését is kiemelt célként kezeli, felhasználva hagyományait, tudományos hátterét, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét. Intézményünk multidiszciplinaritása pedig egyedülálló lehetőséget ad arra, hogy az egyes tudományterületeket komplexen tudjuk alkalmazni, amire most a Tisza-tó megmentése kapcsán is szükség van – fogalmazott az alakuló ülésen a Debreceni Egyetem rektora.

A Tisza-tó mellett limnológiai intézet is épülhet

Forrás: Pecaverzum

Szilvássy Zoltán a széles körű kutatóbázis kapcsán példaként említette többek között az egyetem Metagenomikai Intézetét is, melynek küldetése a mikroorganizmusok kutatása.

– A Debreceni Egyetem és Tiszafüred, illetve a Tisza-tavi régió már hosszú évek óta, több területen is együttműködik – tette hozzá Bács Zoltán kancellár.

Kijelölt állami feladat Tiszafüreden egy limnológiai intézet alapítása, annak előkészítése már megkezdődött.

– A Tisza-tó már 52 éve az Alföld védőbástyája. Páratlan természeti érték, az a kizárólagos infrastruktúra, ami megmentheti az Alföldet az elsivatagosodástól. A Felső-, a Közép- és az Alsó-Tiszát is védi attól a természeti kihívástól, ami egyre nyilvánvalóbb, hogy kezeléseket, fejlesztéseket igényel – ismertette az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára. Hubai Imre hozzátette: az Alföld 93 ezer négyzetméternyi területén 3 millió 800 ezer ember és 3 millió 300 ezer hektár föld van kitéve az aszálynak, az adottságokkal való gazdálkodás mindenki közös felelőssége. Komplex vízgazdálkodási stratégiára van szükség, nem csak az Alföldön, hanem az ország egész területén.