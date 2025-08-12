augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlődés

1 órája

Új út, régi álom – átadták az Összekötő utat Hevesvezekényben

Címkék#Szabó Zsolt#Összekötő út#útépítés#polgármester

Hevesvezekény lakói egy régóta várt fejlesztésnek örülhetnek: átadták az Összekötő utat, amely mostantól kényelmes és biztonságos összeköttetést biztosít a falu két, eddig kevésbé összekapcsolt része, az Újtelep és a Piha között.

Heol.hu

Augusztus 12-én ünnepélyes keretek között adták át Hevesvezekény legújabb infrastrukturális fejlesztését, az Összekötő utat, amely a település két részét, az Újtelepet és a Pihát kapcsolja össze. Az eseményen részt vett és köszöntőt mondott Lászka Kristóf polgármester, valamint jelen volt Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, Horváth István kivitelező, Joó Bence jegyző, a képviselő-testület tagjai és számos helyi lakos – osztotta meg a település közösségi oldalán.

A polgármester kiemelte: az útépítéssel egy több évtizedes hiányosságot sikerült pótolni. A 244 méter hosszú és 3 méter széles új útszakasz két oldalán 1,5–1,5 méteres útpadka található. A beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Belterületi utak fejlesztése elnevezésű, 60 millió forintos projekt részeként valósult meg, amely magában foglalta az Alkotmány utca 86 méteres, a Dózsa György utca 104 méteres szakaszának, valamint a Szabadság tér 72 méteres szakaszának felújítását, továbbá a piactér korszerűsítését és parkoló építését is.

Lászka Kristóf köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a fejlesztés sikeréhez, köztük Szabó Zsolt országgyűlési képviselőnek a település támogatásáért, a Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft.-nek a pályázati ügyintézésért, a Viköti Mérnöki Iroda Kft.-nek a tervezésért és műszaki ellenőrzésért, valamint a Bella Épker Kft.-nek a gyors és precíz kivitelezésért.

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta, hogy Hevesvezekény folyamatosan fejlődik, és a cél, hogy a település valamennyi útja, járdája és középülete megújuljon. Az új út különösen fontos, hiszen olyan helyen épült, ahol korábban nem volt, és valódi kapcsolatot teremt a falu két része között.

Az ünnepség zárásaként a résztvevők átvágták a nemzeti színű, Hevesvezekény feliratú szalagot, ezzel hivatalosan is átadták az új Összekötő utat a forgalomnak. A község vezetése bízik benne, hogy az új útszakasz hosszú ideig szolgálja majd a lakosság biztonságos és kényelmes közlekedését.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu