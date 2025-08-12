Új út, régi álom – átadták az Összekötő utat Hevesvezekényben

Augusztus 12-én ünnepélyes keretek között adták át Hevesvezekény legújabb infrastrukturális fejlesztését, az Összekötő utat, amely a település két részét, az Újtelepet és a Pihát kapcsolja össze. Az eseményen részt vett és köszöntőt mondott Lászka Kristóf polgármester, valamint jelen volt Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, Horváth István kivitelező, Joó Bence jegyző, a képviselő-testület tagjai és számos helyi lakos – osztotta meg a település közösségi oldalán.

A polgármester kiemelte: az útépítéssel egy több évtizedes hiányosságot sikerült pótolni. A 244 méter hosszú és 3 méter széles új útszakasz két oldalán 1,5–1,5 méteres útpadka található. A beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Belterületi utak fejlesztése elnevezésű, 60 millió forintos projekt részeként valósult meg, amely magában foglalta az Alkotmány utca 86 méteres, a Dózsa György utca 104 méteres szakaszának, valamint a Szabadság tér 72 méteres szakaszának felújítását, továbbá a piactér korszerűsítését és parkoló építését is.

Lászka Kristóf köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a fejlesztés sikeréhez, köztük Szabó Zsolt országgyűlési képviselőnek a település támogatásáért, a Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft.-nek a pályázati ügyintézésért, a Viköti Mérnöki Iroda Kft.-nek a tervezésért és műszaki ellenőrzésért, valamint a Bella Épker Kft.-nek a gyors és precíz kivitelezésért.

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta, hogy Hevesvezekény folyamatosan fejlődik, és a cél, hogy a település valamennyi útja, járdája és középülete megújuljon. Az új út különösen fontos, hiszen olyan helyen épült, ahol korábban nem volt, és valódi kapcsolatot teremt a falu két része között.

Az ünnepség zárásaként a résztvevők átvágták a nemzeti színű, Hevesvezekény feliratú szalagot, ezzel hivatalosan is átadták az új Összekötő utat a forgalomnak. A község vezetése bízik benne, hogy az új útszakasz hosszú ideig szolgálja majd a lakosság biztonságos és kényelmes közlekedését.