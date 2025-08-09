3 órája
Újabb fórumot tartottak, készül az egri parkolási koncepció
Újabb fórumot tartottak Egerben a parkolás témájában. Ezúttal a belvárosi kereskedők mondták el a véleményüket.
„Kiemelten fontos, hogy a készülő, új parkolási szabályozásba minél több helyi tapasztalat, vélemény és javaslat beépüljön, különösen azoké, akik nap mint nap a belvárosban élnek, dolgoznak, vállalkoznak. Ezért kötetlen beszélgetésre hívtuk a belvárosi kereskedőket is” – írta Vágner Ákos polgármester közösségi oldalán.
Elkészült Eger új parkolási koncepciója, átalakul a zónarendszer
– Az ő meglátásaik is nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a parkolási rendszer valóban a város érdekeit szolgálja. Mindemellett őszintén beszéltünk arról is, milyen kihívásokkal szembesülnek, melyek a legégetőbb problémák, és hogyan tudunk közösen új lendületet adni a belvárosnak. Eger csak akkor lehet élhetőbb, szerethetőbb és gazdaságilag erősebb, ha együtt gondolkodunk, közösen alakítjuk a döntéseket. Így hát a jövőben a belvárosi kereskedőkkel is szorosabbra fonjuk az együttműködést! – tette hozzá.
Számított erre bárki az egri strandon? Videón mutatjuk, mi úszkált a vendégek között!
A létezéséről sem tudtunk annak a luxusautónak, amit Hevesben hirdetnek - az ára pedig...