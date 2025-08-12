Újabb két évre dr. Dolhai Lajos az Egri Hittudományi Főiskola rektora

A Magyar Közlönyben is megjelent Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola régi-új rektorának megbízásáról szóló kormányfői határozat.

A kinevezés az intézményfenntartó Egri Főegyházmegye főpásztora, Ternyák Csaba érsek előterjesztésére történt.

A jelenlegi rektor 2008. augusztus 1-től vezeti a főiskolát, újabb ciklusára a megbízatás 2027. március 10-ig szól – osztotta meg a hírt az Egri Főegyházmegye honlapján.