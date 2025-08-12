augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kinevezés

52 perce

Újabb két évre dr. Dolhai Lajos az Egri Hittudományi Főiskola rektora

Címkék#kormányfő#Egri Hittudományi Főiskola#határozat#Egri Főegyházmegye

2027. március 10-ig szól a megbízatása.

Heol.hu
Újabb két évre dr. Dolhai Lajos az Egri Hittudományi Főiskola rektora

Ismét dr. Dolhai Lajost nevezték ki az Egri Hittudományi Főiskola rektorának.

Forrás: eger.egyhazmegye.hu

A Magyar Közlönyben is megjelent Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola régi-új rektorának megbízásáról szóló kormányfői határozat.

A kinevezés az intézményfenntartó Egri Főegyházmegye főpásztora, Ternyák Csaba érsek előterjesztésére történt.

A jelenlegi rektor 2008. augusztus 1-től vezeti a főiskolát, újabb ciklusára a megbízatás 2027. március 10-ig szól – osztotta meg a hírt az Egri Főegyházmegye honlapján.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu