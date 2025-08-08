Az enyészetté vált az egykor virágzó mátrai gyógyszálló - hátborzongató fotók!

Yvette Urbex az egyik magyar kalandor, aki elhivatottan keresi és mutatja be az általa felfedezett helyeket, melyeken – ottjártát hírül adva – kedves üzenetek kíséretében "hagy el" egy-egy csomag gumicukrot, vagy más apró meglepetést. A városfelfedezésnek egyébként egyszerre van társadalmi jelentősége és figyelemfelhívó hatása is: általuk szembesülhetünk azzal, hogy minden múlandó.

A valamikor gyógyszállóként működő épületbe egy urbexernek köszönhetően nézhetünk be.

Az urbexer a Mátrában járt

Az utóbbi évtizedekben sokszor hallhatjuk, hogy a városok levegőminősége messze van a jótól. A Mátrában lakók azonban kevésbé érzik meg ezt a problémát: nekik jellemzően nem, vagy csak jóval kisebb mértékben kell a légszennyezettség káros hatásaival számolniuk, ehelyett szép, zöld környezet és tiszta hegyvidéki levegővel megáldott helyen élnek. A magasabban fekvő területek klímájáról már régóta tudjuk, hogy az ottani tiszta, oxigéndús levegő jó hatással van a szervezetre, és az orvosok is előszeretettel ajánlják a 400 méter magasan fekvő hegyvidéki üdülőhelyeket gyógyulásra és feltöltődésre egyaránt. Az ugyanis fokozza a test oxigéntartalmát, ami valamennyi szerv és szervrendszer működésére jótékonyan hat, és segíti a méregtelenítés folyamatát. Emellett fokozza az idős korban egyébként sokszor lelassult anyagcserét – ezért is lehet a szokásosnál is egészségesebb az idősebbek számára.

Nem véletlen tehát, hogy több gyógyintézmény is a mátrai térségben található.

Yvette egy olyan, korábban időseket és krónikus betegeket ellátó mátrai gyógyszállóban járt néhány évvel ezelőtt, melyre a 2007-es kórházbezárások környékén kerülhetett lakat alá: azóta az épület inkább hasonlít szellemtanyára, mintsem egészségügyi intézményre. Azt ugyan nem tudjuk, pontosan melyik intézmény az, amelyik a képeken szerepel, az azonban biztos, hogy olyan, mintha megállt volna benne az idő.

Az intézmény lakóinak kényelméről jól láthatóan megpróbáltak gondoskodni. A fotókon látható szépen vetett ágy, az otthonos hangulat bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy az ide érkező betegek minél kevésbé érezzék, hogy gyógyintézményben vannak: