Most nem a pokol kapujánál, hanem egy elhagyatott hadihajón járt a siroki urbexes

A siroki születésű Lendér Norbert, urbexes, imádja a megközelíthetetlen és veszélyes helyeket. Attól sem riad vissza, ha tilosban kell járnia – ha egyszer a fejébe vesz valamit, azt véghez is viszi. Éjszakázott már a föld alatt, a párizsi katakombák elzárt alagútrendszerében, de járt a halál szigeteként emlegetett olasz földön is. Most pedig egy francia hadihajóra jutott fel. Természetesen senkinek sem ajánlja, hogy utána csinálja, hiszen veszélyes, és büntetés jár érte - számolt be a Ripost.

A magyar urbexesek egy francia hadihajóra másztak fel

Forrás: Lendér Norbert/Ripost

A hadihajó-temető Franciaország délnyugati partjánál, egy öbölben fekszik. A magyar urbexes a csapatával egy lélekvesztőn közelítette meg a hajókat - írják.

Régóta játszottam a gondolattal, hogy fel kellene jutni valahogy azokra a hadihajókra

- kezdte a Ripostnak Lendér Norbert.

Az első próbálkozásnál egy meredek parton ereszkedtünk le, ott próbáltunk beevezni egy gumicsónakkal, de kagylók szakították ki a csónakot egy zátonyon, ezért sajnos abba kellett hagynunk. A második alkalommal már egy merevebb falú csónakkal próbáltuk meg, viszont ekkor magasabb volt a vízszint, és a sodrás miatt nem tudtunk közelebb evezni a hadihajókhoz. Idén viszont sikerült egy másik oldalról megközelíteni. A sodrás se volt akkora, mint eddig, és úgy gondoltuk itt az idő. Két barátom, Peti és Levi megalapozták a feljutást. Rögzítették a feljutáshoz való eszközöket, és két kanyarban fel is tudtunk jutni a hadihajóra. Sajnos a belsejébe nem tudtunk bejutni, mert minden le volt hegesztve, de így is nagy élmény volt

– mesélte Norbert.

Egy 30 eurós gyerek csónak, egy felfújhatós matrac és egy gyerek úszógumi csodákra képes.

-fűzte hozzá.