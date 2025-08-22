47 perce
Milliárdos uszodafejlesztések indulnak – Heves vármegye sem marad ki a programból
Uszoda építését, bővítését célzó projektből 41 tanuszoda építését célozza meg a következő öt évre a jövő évtized tervezett beruházásait tartalmazó kormányhatározat. Az ezekre folyósítandó támogatások összege 270 milliárd forint, melyből Heves vármegyei fejlesztésekre is sor kerül.
A magyar úszók és vízi sportolók sorra érnek el kimagasló helyezéseket a világversenyeken: az úszás tömegeket mozgat meg Magyarországon. Ezt már eddig is tanuszodák sorának építésével ösztönözte a kormány. 2030-ig tucatjával indulnak az új projektek, egyre több lehetőséget kapnak a vidéki sportkedvelők, de jutnak jelentős fejlesztések a fővárosba is - írja a Világgazdaság.
Több tízmilliárdból épülhetnek uszodák
A 41 beruházás zöme vidéken indul. A munkát három minisztérium felügyeli. A tisztán tanuszodák építését célzó beruházások zöméért Pintér Sándor belügyminisztériuma a felelős, ezeknek az összege egyenként legfeljebb hárommilliárd forint.
A komplex és egyéb fejlesztéseket is tartalmazó további beruházások felügyeletén a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium osztozik a Honvédelmi Minisztériummal, amelynek élén Szalay-Bobrovniczky Kristóf áll.
Az egyes projektek értéke a néhány százmillió forinttól a több tízmilliárdig terjed.
Tanuszodát építenek a következő években
A tanuszodák esetében a beruházásokat a belügyminisztérium segíti, az A2+ típusú tanuszoda tervezett költsége Pétervásárán 1 560 800 000 forint.
Megújul a Bitskey Egerben
A tervből az is kiderül, Egerben a Bitskey Aladár uszoda felújítása és korszerűsítése valósul meg majdnem 5 milliárd forintból.
