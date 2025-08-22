Milliárdos uszodafejlesztések indulnak – Heves vármegye sem marad ki a programból

A magyar úszók és vízi sportolók sorra érnek el kimagasló helyezéseket a világversenyeken: az úszás tömegeket mozgat meg Magyarországon. Ezt már eddig is tanuszodák sorának építésével ösztönözte a kormány. 2030-ig tucatjával indulnak az új projektek, egyre több lehetőséget kapnak a vidéki sportkedvelők, de jutnak jelentős fejlesztések a fővárosba is - írja a Világgazdaság.

Tucatjával indulnak az uszodaberuházások, van, ahol igen nagyok

Forrás: Beol.hu

Több tízmilliárdból épülhetnek uszodák

A 41 beruházás zöme vidéken indul. A munkát három minisztérium felügyeli. A tisztán tanuszodák építését célzó beruházások zöméért Pintér Sándor belügyminisztériuma a felelős, ezeknek az összege egyenként legfeljebb hárommilliárd forint.

A komplex és egyéb fejlesztéseket is tartalmazó további beruházások felügyeletén a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium osztozik a Honvédelmi Minisztériummal, amelynek élén Szalay-­Bobrovniczky Kristóf áll.

Az egyes projektek értéke a néhány százmillió forinttól a több tízmilliárdig terjed.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Tanuszodát építenek a következő években

A tanuszodák esetében a beruházásokat a belügyminisztérium segíti, az A2+ típusú tanuszoda tervezett költsége Pétervásárán 1 560 800 000 forint.

Megújul a Bitskey Egerben

A tervből az is kiderül, Egerben a Bitskey Aladár uszoda felújítása és korszerűsítése valósul meg majdnem 5 milliárd forintból.