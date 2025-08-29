3 órája
Ez a kvíz megmutatja, mennyire vagy jártas Egerben – Te felismered az összes utcát?
Mennyire ismered Eger utcáit? Most kiderítheted! Teszteld a tudásodat és nézd meg, mennyire könnyen ismered fel a város utcáit az utcaképek alapján.
Eger történelmi város, ahol minden utca és tér külön történetet mesél el. Egyes helyek ismerősek lehetnek mindennapi sétáidból, mások talán meglepnek a részleteikkel. Ebben a kvízben a város jellegzetes utcáit mutatjuk be képeken, és a feladat egyszerű: felismered-e, melyik utcaképről van szó.
Töltsd ki a kvízünket és találd ki Eger melyik részén készült az utcakép!
A kvíz 7 kérdésből áll, minden kérdéshez három válaszlehetőséget adunk. Nézd meg figyelmesen a képet, és válaszd ki a helyes utcát! Ha minden kérdésre helyesen válaszolsz, igazi Eger-szakértőnek számítasz.
