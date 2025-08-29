augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Barangolás Egerben

3 órája

Ez a kvíz megmutatja, mennyire vagy jártas Egerben – Te felismered az összes utcát?

Címkék#Eger#utcakép#kvíz

Mennyire ismered Eger utcáit? Most kiderítheted! Teszteld a tudásodat és nézd meg, mennyire könnyen ismered fel a város utcáit az utcaképek alapján.

Heol.hu

Eger történelmi város, ahol minden utca és tér külön történetet mesél el. Egyes helyek ismerősek lehetnek mindennapi sétáidból, mások talán meglepnek a részleteikkel. Ebben a kvízben a város jellegzetes utcáit mutatjuk be képeken, és a feladat egyszerű: felismered-e, melyik utcaképről van szó.

Eger, utcaképek, kvíz
Te felismered Eger utcáit utcaképekről? Teszteld a tudásod!
Fotó: Berán Dániel

Töltsd ki a kvízünket és találd ki Eger melyik részén készült az utcakép!

A kvíz 7 kérdésből áll, minden kérdéshez három válaszlehetőséget adunk. Nézd meg figyelmesen a képet, és válaszd ki a helyes utcát! Ha minden kérdésre helyesen válaszolsz, igazi Eger-szakértőnek számítasz. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

1.
Melyik utcában készült ez a kép?
2.
Melyik utcában készült ez a kép?
3.
Melyik utcában készült ez a kép?
4.
Melyik utcában készült ez a kép?
5.
Melyik utcában készült ez a kép?
6.
Melyik utcában készült ez a kép?
7.
Melyik utcában készült ez a kép?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu