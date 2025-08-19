59 perce
Úgy gurulhatunk Eger legfőbb ütőerén, mint az álom: kiderült, mikor indul a 25-ös főút felújítása
A 25-ös főút egri belterületi szakasza teljesen megújul a közeljövőben. Hamarosan kezdődhet az útfelújítás, már egyeztetnek a vezetők.
Forrás: Szántó György / Heol.hu
- Újabb előrelépés a 25-ös út ügyében! Ma a Magyar Közút szakembereivel egyeztettünk a 25-ös főút egri átvezető szakaszának felújításáról. A tervek elkészültével a kivitelezés 2026-ban elkezdődik. A projekt több ütemben valósul meg, s összesen közel 9 kilométernyi útszakasz újul meg Eger és térsége egyik legfontosabb közlekedési útvonalán - hívta fel a figyelmet dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő. A poszt szerint a Magyar Közút vármegyei munkatársai és az egri önkormányzat, Vágner Ákos polgármester is jelen volt az útfelújítási egyeztetésen.
Mint ahogy arról már beszámoltunk, a vármegyében 2025-ben és 2026-ban TOP Plusz forrásból, Magyar Falu Útfelújítási Program keretében, valamint a Magyar Közút saját kivitelezésében és hazai finanszírozású projekteken belül tovább folytatódik a főutak és a 4 és 5 számjegyű mellékutak felújítás. Portálunkat korábban Szabó Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves vármegyei vezetője tájékoztatta az útfelújításokról.
Folytatódik a vízhálózat felújítása Egerben, nyár végéig még változik a forgalmi rend
Jelenleg zajlik a Heves Megyei Vízmű Zrt. felújítási munkája is, ők az útfelújítást megelőzően cserélik a vízvezetékeket.
A következőképp tervezték az útfelújítás ütemezését:
- 25-ös főút, 17. és 19 kilométere között, az északi szakasz I. üteme: Eger Euronics áruháztól a felsőtárkányi elágazóig 1,7 kilométer hosszon
- 25-ös főút, 13. és 15. kilométer között, a déli szakasz I. üteme: Eger Sas úti csomóponttól Dr. Nagy János utcai csomópontig 1,7 kilométer hosszon
- 25-ös főút, 10.-13. kilométer közötti, északi szakasz II. ütem: Eger ”K2” úti körforgalomtól a Sas úti csomópontig 2 kilométer hosszon
- 25-ös főút, 14. és 18. kilométer között, déli szakasz II. üteme: Eger Dr. Nagy Jánosutcai csomóponttól Euronics áruházig 2,3 km hosszon
- 25-ös főút, 18.-20. kilométerek között, az északi részen II. ütemben: Eger felsőtárkányi elágazótól a lakott terület végén lévő vasúti átjáróig 941 méter hosszon
Ezt minden autósnak tudnia kell: nagy változásokat hoz 2025 a Heves megyei közlekedésben
Több, településeket összekötő utat is felújítanak majd. Megújul a 2504 jelű út is, Eger 25. számú főúttól (Viadukt alatt) Noszvaj irányába a vasúti átjáróig, illetve Eger bel-és külterületi szakasza Noszvaj felé, összesen 6,1 kilométer hosszon.
