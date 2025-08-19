Úgy gurulhatunk Eger legfőbb ütőerén, mint az álom: kiderült, mikor indul a 25-ös főút felújítása

- Újabb előrelépés a 25-ös út ügyében! Ma a Magyar Közút szakembereivel egyeztettünk a 25-ös főút egri átvezető szakaszának felújításáról. A tervek elkészültével a kivitelezés 2026-ban elkezdődik. A projekt több ütemben valósul meg, s összesen közel 9 kilométernyi útszakasz újul meg Eger és térsége egyik legfontosabb közlekedési útvonalán - hívta fel a figyelmet dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő. A poszt szerint a Magyar Közút vármegyei munkatársai és az egri önkormányzat, Vágner Ákos polgármester is jelen volt az útfelújítási egyeztetésen.

Egyeztetnek az útfelújításról Fotó: Szántó György/heol.hu

Mint ahogy arról már beszámoltunk, a vármegyében 2025-ben és 2026-ban TOP Plusz forrásból, Magyar Falu Útfelújítási Program keretében, valamint a Magyar Közút saját kivitelezésében és hazai finanszírozású projekteken belül tovább folytatódik a főutak és a 4 és 5 számjegyű mellékutak felújítás. Portálunkat korábban Szabó Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves vármegyei vezetője tájékoztatta az útfelújításokról.