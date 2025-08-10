Nem jutunk szóhoz - egészen egyedi módszert találtak Gyöngyösön az úthiba jelzésre + fotó

- A Tesco meglepően igénytelen módot választott az úthiba jelzésére, az autósok figyelmeztetésére - írta a Mi Folyik Itt Gyöngyösön Facebook oldal egy olvasói fotó nyomán.

Az úthiba jelzés csimborasszója ez a gyöngyösi megoldás Fotó: Mi Folyik Itt Gyöngyösön Facebook oldal

- A "jólvanazúgy" mentalitás nemcsak a jóízléssel, hanem KRESZ-szel is szembemegy. Óvatosan parkoljanak! - fűzték hozzá a képhez, amin az látszik, hogy gyakorlatilag körbe barikádozták bevásárlókocsikkal a kátyús részt, majd meghintették némi piros-fehér figyelemfelhívó szalagcsodával is a művet.

Nem csak Gyöngyösön, Egerben vannak utak, ahol lehet érdekességeket látni. Nemrégiben számoltunk be róla, hogy óriási kátyút fedeztek fel a Malomárok utcában.