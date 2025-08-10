augusztus 10., vasárnap

Egyedi

1 órája

Nem jutunk szóhoz - egészen egyedi módszert találtak Gyöngyösön az úthiba jelzésre + fotó

Címkék#Gyöngyös#Tesco#úthiba

Kreatív megoldásokat az élet minden területén alkalmaznak. Időnként meg is mosolyogtatják ezek az embereket, de Gyöngyösön érdekes módját találták az úthiba jelzésének a Tesco áruháznál.

Heol.hu

- A Tesco meglepően igénytelen módot választott az úthiba jelzésére, az autósok figyelmeztetésére - írta a Mi Folyik Itt Gyöngyösön Facebook oldal egy olvasói fotó nyomán.

Az úthiba jelzés csimborasszója ez a gyöngyösi megoldás Fotó: Mi Folyik Itt Gyöngyösön Facebook oldal
Az úthiba jelzés csimborasszója ez a gyöngyösi megoldás Fotó: Mi Folyik Itt Gyöngyösön Facebook oldal

- A "jólvanazúgy" mentalitás nemcsak a jóízléssel, hanem KRESZ-szel is szembemegy. Óvatosan parkoljanak! - fűzték hozzá a képhez, amin az látszik, hogy gyakorlatilag körbe barikádozták bevásárlókocsikkal a kátyús részt, majd meghintették némi piros-fehér figyelemfelhívó szalagcsodával is a művet.

Nem csak Gyöngyösön, Egerben vannak utak, ahol lehet érdekességeket látni. Nemrégiben számoltunk be róla, hogy óriási kátyút fedeztek fel a Malomárok utcában.

 

 

