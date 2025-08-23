Új hét, új közlekedési rend a hevesi városban – sokaknak kerülővel indul majd a nap

Pétervásárán hétfőtől forgalomkorlátozásra kell számítani, miután elkezdődik a Papláza út felújítása. A munkálatok miatt 2025. augusztus 25-től lezárják az érintett szakaszt a Béke úti kereszteződéstől egészen a Keglevich útig – tájékoztatott hivatalos Facebook-oldalán Eged István polgármester.

A felújítás ideje alatt a közlekedőknek más útvonalakat kell választaniuk. A városvezető kiemelte, hogy a munkálatok előrehaladásáról folyamatosan tájékoztatják a lakosságot.

A beruházás a Magyar Falu Program keretében valósul meg, amelynek célja a vidéki települések infrastruktúrájának fejlesztése.

Az esetleges kellemetlenségek miatt köszönjük türelmüket és megértésüket

– írta a polgármester.