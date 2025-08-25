augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egekben az árak

2 órája

Fordulat jön a benzinkutakon, jobb ha meggondolja, mikor tankol

Címkék#benzinkút#üzemanyagár#gázolaj

Ismét magasabb árakra számíthatunk a kutakon. Keddtől drágul az üzemanyag.

Heol.hu

Kedden ismét emelkednek az üzemanyagárak a benzinkutakon. Cikkünkben megnéztük a mai átlagárakat, és összegyűjtöttük, hol találhatók Heves vármegyében a legolcsóbb benzinkutak.

üzemanyag, tankolás, gázolaj benzin
Keddtől drágul az üzemanyag
Forrás:  MW

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Keddtől emelkednek a nagykereskedelmi árak a benzinkutakon. A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj ára bruttó 3 forinttal kerül majd többe - írja legfrissebb közleményében a holtankoljak.hu.

Ma (08.25.) a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

  • 95-ös benzin: 581 Ft/liter
  • Gázolaj: 588 Ft/liter

Itt találhat még ma legolcsóbban üzemanyagot Hevesben

EGER

95-ös benzin

  • 555 Forint/ liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
  • 578 Forint/ liter - Kistályai út 18. - Orlen
  • 579 Forint/ liter - Rákóczi út - Orlen

Gázolaj

  • 563 Forint/ liter - Tárkány út - EGERERDŐ Zrt. 
  • 585 Forint/ liter - Kistályai út 18. - Orlen
  • 585 Forint/ liter - Rákóczi út - Orlen

GYÖNGYÖS

95-ös benzin

  • 578 Forint/ liter - Szurdokpart utca 78. - AVIA

Gázolaj

  • 586  Forint/ liter - Szurdokpart utca 78. - AVIA

HATVAN

95-ös benzin

  • 578 Forint/ liter - Csányi út (Sport u. 1.) - ORLEN
  • 583 Forint/ liter - Elkerülő út - MOL
  • 583 Forint/ liter - Rákóczi út 101 - MOL

Gázolaj

  • 584  Forint/ liter - Csányi út (Sport u. 1.) - ORLEN
  • 588 Forint/ liter - Elkerülő út - MOL
  • 588 Forint/ liter - Rákóczi út 101 - MOL

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu