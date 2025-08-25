Fordulat jön a benzinkutakon, jobb ha meggondolja, mikor tankol

Kedden ismét emelkednek az üzemanyagárak a benzinkutakon. Cikkünkben megnéztük a mai átlagárakat, és összegyűjtöttük, hol találhatók Heves vármegyében a legolcsóbb benzinkutak.

Keddtől drágul az üzemanyag

Forrás: MW

Keddtől emelkednek a nagykereskedelmi árak a benzinkutakon. A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj ára bruttó 3 forinttal kerül majd többe - írja legfrissebb közleményében a holtankoljak.hu.

Ma (08.25.) a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

95-ös benzin: 581 Ft/liter

Gázolaj: 588 Ft/liter

Itt találhat még ma legolcsóbban üzemanyagot Hevesben

EGER

95-ös benzin

555 Forint/ liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.

578 Forint/ liter - Kistályai út 18. - Orlen

579 Forint/ liter - Rákóczi út - Orlen

Gázolaj

563 Forint/ liter - Tárkány út - EGERERDŐ Zrt.

585 Forint/ liter - Kistályai út 18. - Orlen

585 Forint/ liter - Rákóczi út - Orlen

GYÖNGYÖS

95-ös benzin

578 Forint/ liter - Szurdokpart utca 78. - AVIA

Gázolaj

586 Forint/ liter - Szurdokpart utca 78. - AVIA

HATVAN

95-ös benzin

578 Forint/ liter - Csányi út (Sport u. 1.) - ORLEN

583 Forint/ liter - Elkerülő út - MOL

583 Forint/ liter - Rákóczi út 101 - MOL

Gázolaj