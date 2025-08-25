Egekben az árak
2 órája
Fordulat jön a benzinkutakon, jobb ha meggondolja, mikor tankol
Ismét magasabb árakra számíthatunk a kutakon. Keddtől drágul az üzemanyag.
Kedden ismét emelkednek az üzemanyagárak a benzinkutakon. Cikkünkben megnéztük a mai átlagárakat, és összegyűjtöttük, hol találhatók Heves vármegyében a legolcsóbb benzinkutak.
Keddtől emelkednek a nagykereskedelmi árak a benzinkutakon. A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj ára bruttó 3 forinttal kerül majd többe - írja legfrissebb közleményében a holtankoljak.hu.
Ma (08.25.) a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:
- 95-ös benzin: 581 Ft/liter
- Gázolaj: 588 Ft/liter
Itt találhat még ma legolcsóbban üzemanyagot Hevesben
EGER
95-ös benzin
- 555 Forint/ liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
- 578 Forint/ liter - Kistályai út 18. - Orlen
- 579 Forint/ liter - Rákóczi út - Orlen
Gázolaj
- 563 Forint/ liter - Tárkány út - EGERERDŐ Zrt.
- 585 Forint/ liter - Kistályai út 18. - Orlen
- 585 Forint/ liter - Rákóczi út - Orlen
GYÖNGYÖS
95-ös benzin
- 578 Forint/ liter - Szurdokpart utca 78. - AVIA
Gázolaj
- 586 Forint/ liter - Szurdokpart utca 78. - AVIA
HATVAN
95-ös benzin
- 578 Forint/ liter - Csányi út (Sport u. 1.) - ORLEN
- 583 Forint/ liter - Elkerülő út - MOL
- 583 Forint/ liter - Rákóczi út 101 - MOL
Gázolaj
- 584 Forint/ liter - Csányi út (Sport u. 1.) - ORLEN
- 588 Forint/ liter - Elkerülő út - MOL
- 588 Forint/ liter - Rákóczi út 101 - MOL
