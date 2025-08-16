15 perce
Nem olcsó mulatság az egri belvárosban bérelni, de megfizethető üzlethelyiséget is lehet találni
Magasak a bérleti díjak Eger belvárosában. Az üzlethelyiségek némelyike elég vad négyzetméteráron megy, de pár ezer forintért is találhatunk kiadót.
Egyre több az üres üzlethelyiség Eger belvárosában. Vannak olyan helyek, amelyekkel egyszerűen nincs szerencséje a bérlőknek. Ismét üresen áll a Dobó tér és a Hibay Károly utca sarkán álló helyiség, amely egykor kávézó volt, de volt már benne ajándékbolt, szappanbolt is. A belvárosi üzletek környékén nagy a forgalom, de a bérleti díj sem csekély - ezt pedig nem mindig egyszerű kitermelni a kezdő vállalkozónak. Megnéztük milyen árakon mennek az üzlethelyiségek Egerben.
Az egyik legdurvább ajánlat talán az egykor órásként működő Törvényház utcai kis épület, ami a hirdetés szerint 6 négyzetméter összesen, de 100 ezer forintért lehet bérbe venni, tehát ha nem elírás a szám, akkor elég durva matek jön ki: közel 17 ezer forintos négyzetméteráron hirdetik. A Széchenyi utcában egy 15 négyzetméteres kozmetikai szalont 60 ezer forintért adnának ki októbertől, tehát ezt már 4 ezer forintos négyzetméter áron vehetjük bérbe. Az Eszterházy téren ugyanekkora havi bérleti díjért egy 10 négyzetméteres helyiséget kínálnak, a Sertekapu úton viszont egy 72 négyzetméteres üzlethelyiséget vehetünk ki havi 180 ezer forintért, tehát négyzetméterenként csak 2500 forintot fizetünk. Ugyanakkor a belvárosban találni olyan 60 négyzetméteres üzletet is, amit 280 ezerért vehetünk ki, ez kicsit több mint 4500 forintra jön ki négyzetméterenként.
Undorító moslékgyűjtő, cigicsikkek mindenhol – a megosztó étterem, amiről sok egri tudna mesélni
A Felsőváros egyik ismert helye is kiadó, a Csuvas. Az eredetileg étteremként működő épületben később disco is működött, de ruhaüzletként is üzemelt. A 200 négyzetméteres üzlethelységet 360 ezer forintos havi bérleti díjon hirdetik.
Egy egri vállalkozó, aki kérte, hogy nevét ne írjuk le, elmondta, hogy szerinte vannak tulajdonosok, akik irreálisan magas árat kérnek az üzlethelyiségekért, mivel jó állapotút keresett, ezért sokáig keresgélt, végül városi tulajdonút talált jó áron. Ugyanis nem csak magánszemélyek és cégek, de az EVAT is sok üzlethelyiséget kínál, így nem árt a vagyonkezelő oldalán is szétnézni. Az érdeklődők a bérbeadásra kínált üzlethelyiségek részletes listáját és a licit feltételeit az EVAT Zrt. honlapján találják meg a Kiadó ingatlanok rovatban.
- Az EVAT Zrt. jelenleg mintegy 200 darab önkormányzati tulajdonú üzlethelyiséget kezel Egerben, melyek több mint 90 százaléka bérbe van adva, túlnyomórészt határozott idejű szerződésekkel. 2025 augusztusában 21 darab üzlethelyiségünk áll üresen - tudtuk meg dr. Bánhidy Pétertől.
Pár ezer forintos négyzetméteráron is lehet bérelni
Az üzlethelyiségek bérleti díját a város hatályos vagyonrendelete szabályozza: a kiinduló díj az ingatlan forgalmi értékének 12 százaléka évente, amely az adott övezeti besorolás alapján módosulhat. Elmondta, a belvárosi üzlethelyiségek átlagos bérleti díja jellemzően havonta 3 ezer –4 ezer forintos négyzetméterár közötti sávban mozog, a legmagasabb árak az abszolút történelmi belváros frekventált pontjain található ingatlanokra jellemzőek.
A vállalkozások napjainkban főként jól látható, gyalogosforgalom szempontjából kiemelt elhelyezkedésű, belvárosi üzleteket keresnek, megfelelő közmű- és infrastruktúra-ellátottsággal. Belvároson kívül jelenleg nincs üres üzlethelyiségünk, de általánosságban ezek bérleti díja alacsonyabb a belvárosinál
- emelte ki a vezérigazgató.
Felsorolt néhány példát a jelenleg elérhető üzlethelyiségeikből is:
- Kossuth Lajos u. 5. – 135 négyzetméter, induló bérleti díj: 360 ezer forint + ÁFA/hó (2.700 Ft/m²)
- Bajcsy-Zsilinszky u. 5–7. – 161 négyzetméter, induló bérleti díj: 480 ezer forint + ÁFA/hó (2.981 Ft/m²)
- Jókai u. 5. – 59 négyzetméter, induló bérleti díj: 163 ezer 333 forint + ÁFA/hó (2.768 Ft/m²)
- Széchenyi u. 28. – 64 négyzetméter, induló bérleti díj: 157 ezer 200 forint + ÁFA/hó (2.456 Ft/m²)
- Érsek u. 8. – 121 négyzetméter üzlet és tárolók, induló bérleti díj: 397 ezer 500 forint+ ÁFA/hó (3.281 Ft/m²)
