Nem olcsó mulatság az egri belvárosban bérelni, de megfizethető üzlethelyiséget is lehet találni

Egyre több az üres üzlethelyiség Eger belvárosában. Vannak olyan helyek, amelyekkel egyszerűen nincs szerencséje a bérlőknek. Ismét üresen áll a Dobó tér és a Hibay Károly utca sarkán álló helyiség, amely egykor kávézó volt, de volt már benne ajándékbolt, szappanbolt is. A belvárosi üzletek környékén nagy a forgalom, de a bérleti díj sem csekély - ezt pedig nem mindig egyszerű kitermelni a kezdő vállalkozónak. Megnéztük milyen árakon mennek az üzlethelyiségek Egerben.

Forrás: Berán Dániel / Heol.hu

Az egyik legdurvább ajánlat talán az egykor órásként működő Törvényház utcai kis épület, ami a hirdetés szerint 6 négyzetméter összesen, de 100 ezer forintért lehet bérbe venni, tehát ha nem elírás a szám, akkor elég durva matek jön ki: közel 17 ezer forintos négyzetméteráron hirdetik. A Széchenyi utcában egy 15 négyzetméteres kozmetikai szalont 60 ezer forintért adnának ki októbertől, tehát ezt már 4 ezer forintos négyzetméter áron vehetjük bérbe. Az Eszterházy téren ugyanekkora havi bérleti díjért egy 10 négyzetméteres helyiséget kínálnak, a Sertekapu úton viszont egy 72 négyzetméteres üzlethelyiséget vehetünk ki havi 180 ezer forintért, tehát négyzetméterenként csak 2500 forintot fizetünk. Ugyanakkor a belvárosban találni olyan 60 négyzetméteres üzletet is, amit 280 ezerért vehetünk ki, ez kicsit több mint 4500 forintra jön ki négyzetméterenként.