Ez már nem harc, háború, és kevés fegyvere maradt a hevesi gazdáknak

A dolmányos varjú ijesztő is tud lenni

Forrás: MW

A varjak települési jelenléte és hangos életvitele miatt évről-évre ismétlődő megkereséseket kapunk, amelyek alapvető célja mindig a varjak és fészkeik lehetőség szerinti eltávolítása

A vonatkozó jogszabályok konkrét feltételekkel lehetővé teszik a varjak riasztását, remélt áttelepítését. Csakhogy, ha a természetvédelmi hatóság engedélyezi a fészkek eltávolítását és a madarak riasztást, akkor előbbieknek a tojásrakás kezdetéig folyamatosan, ismétlődően kell zajlania, ugyanis ekkor a tojásrakás ösztönös kényszere és lehetőségének hiánya távozásra késztetheti a varjakat. A hatósági engedéllyel rendelkező érintettek sajnos soha nem veszik figyelembe a részükre részletesen leírt javaslatokat, érdemi riasztást nem végeznek, és legfeljebb egyszer-kétszer távolítják el a fészkeket.

Előfordul, hogy még a levert fészkek anyagát is a fák alatt hagyják, amiből a varjak ugyanott, két-három nap alatt újra fészkeket építenek. Mindig javasoljuk, hogy a varjúkárogással leginkább érintett lakosság is vegyen részt a riasztásban, de többnyire ebben is elutasítóak, pedig ennek eredményes végzése az ő érdekük lenne

Tanulságul szolgálhat az egyik észak-magyarországi város esete, ahol az 1990-es években nagy varjúkolónia alakult ki a városszéli iparterület faállományán, ahol a madarak nem zavartak senkit. Ám a rendszerváltást követően a terület egy részét – éppen azt, ahol a varjak is fészkeltek – értékesíteni akarták és a faállomány egy részét kivágatták. Az addig ott költő madarak kényszerűen a város belső, parkosított részén kezdtek új fészektelepet építeni. A szaporodó lakossági panaszok hatására az önkormányzat engedélyt kért és kapott a fészkek eltávolítására, azzal a feltétellel, hogy alternatív fészkelési lehetőséget is kell biztosítani a varjaknak. Ennek eleget téve számos fészekalapot helyeztek el az iparterület megmaradt fáira, ahová – mivel a régi költőhelyet ismerték – a varjak nagy része vissza is költözött, a probléma pedig jószerint megszűnt. Két év múltán az önkormányzat a régi-új költőhelyet képező maradék faállományt kivágatta. A vetési varjak azóta is a városban élnek, de az évről-évre hibásan végzett riasztások és fészekeltávolítások eredményeként a kezdeti egy nagy kolónia mára legalább 30 kisebb, városszerte fészkelő csapatra oszlott. Emiatt a lakosság egyre nagyobb részét érinti a szinte mindennapos konfliktushelyzet – mutatott rá a szakember.