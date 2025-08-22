augusztus 22., péntek

Településbiztonság

2 órája

Biztonságra vágynak a hevesi települések is, jöhetnek a városrendészetek?

Címkék#Ferenczy Dániel#gyöngyösi#rendészeti#felügyeleti#törvény#városrendészet

Ferenczy Dániel településbiztonsági szakértő szerint határozott trend Heves vármegyében is rendészetként pozicionálni a közterület-felügyeleteket. A városrendészetek létrehozására nagy igény lenne mindenhol, de egységes központi iránymutatás híján nehézkes az indulás.

Szabó István

Egyre több vidéki önkormányzat pozicionálja a hagyományos közterület-felügyeleti szervezetét városrendészetként. Erről a jól érzékelhető trendről Ferenczy Dániel településbiztonsági szakértő, a Magyar Rendészettudományi Társaság Településbiztonsági Tagozat elnökségi tagja, a Gyöngyösi Városrendészet igazgatója beszélt portálunknak. Mint mondta, nem pusztán szervezeti átalakításról van szó, hanem kommunikációs értékkel is bír a folyamat: a városrendészet elnevezés a lakosság számára egyértelműbben közvetíti a rendészeti jellegű feladatellátást és a közbiztonság erősítését célzó tevékenységet.

A városrendészet Gyöngyösön már jól fejleszetett, a rendészetekre országszerte nagy az igénye a településeknek
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

A folyamat idén új lendületet vett: több megyei jogú város már megtette, és van, ahol előkészítik a közterület-felügyelet városrendészetté történő fejlesztését, mutatott rá Ferenczy Dániel. Ez a tendencia arra utal, hogy a települési rendészet hazai szerepe fokozatosan bővül, és egyre inkább a városok identitásának, valamint közbiztonsági stratégiájának szerves részévé válik, tette hozzá. 

– Az látható most a nyilvános adatokból, hogy egyre több település újonnan hoz létre közterület-felügyelőket foglalkoztató önkormányzati rendészetet, vagy pedig a régi közterület-felügyeleti rendszert alakítja át városrendészeti struktúrába. Ez nemcsak elnevezésében más, hanem azt is közvetíti a településnek és az ott élőknek, hogy rendészeti feladatokat ellátó személyek is jelen vannak már az adott település területén. Már nem a köztudatban kerékbilincseket felszerelő, autósokat vegzáló egyenruhásokról van szó, hanem tényleges rendészeti feladatokat ellátó személyekről. Akik például egy bűncselekmény elkövetőjével szemben a náluk lévő kényszerítőeszközökkel lépnek fel – ismertette Ferenczy Dániel. 

A városrendészet sokféle alkalmazhatóságát most kezdik felismerni a települések

Mint megtudtuk, az 1999-es közterület-felügyeleti törvény felügyeletek létrehozását tette lehetővé a települési önkormányzatok számára, 2012-től pedig egy új törvény lépett hatályba, ami már megengedte az önkormányzati rendészet gyűjtőnevet.

– A rendészet gyűjtőnév alatt e törvény alapján önkormányzati mezőőröket, halőröket, természetvédelmi őröket, illetve közterület-felügyelőket lehet foglalkoztatni, a városrendészet magának a szervezetnek a neve. Korábban gyakorlatilag teljesen másról szólt a közterület-felügyelet. Igaz, amikor városrendészről beszélünk, akkor közterület-felügyelőről van szó. A korábbi törvényben azonban nem volt ilyen széles skálája az alkalmazható kényszerítő-eszközöknek, ez 2012 óta szélesebb körű. A másféle öltözetnek, a megjelenésnek pedig preventív jellege, visszatartó hatása is van a jogsértőkre, bűnelkövetőkre. Sok település még csak most ismeri fel, hogy mi mindenre alkalmazható egy városrendész. Úgy is fogalmazhatunk, hogy korábban nem volt kimaxolva a törvény, ma már egyre több település megteszi ezt. Konkrét példaként említhetjük Egert, ahol korábban az informatikai irodával együtt létezett a rendészeti rész, ami most különváltan, profiltisztábban városrendészeti osztályként jelenik meg – magyarázta a településbiztonsági szakértő.

A Magyar Rendészet című folyóiratban tavaly megjelent egyik tanulmányban Christián László rendőr dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorhelyettese, tanszékvezető egyetemi tanára is ajánlotta más települések számára a városrendészet gyöngyösi modelljének bevezetését. 

A szakma a kényszerítőeszközök palettájának szélesítésén dolgozik

– Legutóbb a győri városrendészet járt Gyöngyösön, illetve olyan önkormányzati képviselő, aki a közbiztonság témakörét felkarolta a településen. Azokat a helyi jó gyakorlatokat tanulmányozták, amelyek a szervezeti struktúrából átültethetők, és jól tudnak működni a győri városrendészetnél is. Jegyzők és polgármesterek is rendszeresen érdeklődnek. A helyi távlati terveink igazodnak a gyöngyösi képviselő-testület irányelveihez. Tágabb kitekintésben azt mondhatom, dolgozik a szakma azon, hogy a kényszerítőeszközök palettája szélesedjen – tette hozzá a gyöngyösi rendészeti igazgató.

"Valamilyen központi felügyeleti szerv megléte nagyon fontos lenne"

A továbblépés, az egységesülés tekintetében Ferenczy Dániel komoly problémának nevezte meg azt, hogy a rendészeteknek jelenleg nincs központi felügyeleti szerve.

Ferenczy Dániel szerint egy központi felügyeleti szerv létrehozása sokat segítene a rendészetek mindennapi munkájában
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

– A rendőrség kizárólag a kényszerítőeszközök alkalmazásának vizsgálatában gyakorol felügyeletet. Jelenleg nagyon sok dolgot az önkormányzatoknak maguknak kell kidolgozni, ez valószínűleg az autonómiájuk miatt marad rájuk. Települési vezetők is jönnek gyakorlati példákat ellesni egy-egy kérdésben, mert nincs kidolgozott tudásanyag, pontos eljárásrend. Például, nincs kit megkérdezni, hogy egy roncsautót hogyan szállítsunk el egy településről, csak más rendészeteken tudunk érdeklődni, hogy ott mi a módszer. Vagy említhetem akár a hulladéktörvényhez nemrég kiadott végrehajtási rendelkezést – nem tudjuk, hogy nézzen ki például egy bírságtömb, nincs minta hozzá, amit a nyomdának megmutathatnánk. Ezeket a fehér foltokat nyilván a szakmának együttműködve kell eltüntetni, de valamilyen központi felügyeleti szerv megléte nagyon fontos lenne. Arról sincs például nyilvántartás, hány közterület-felügyelet, vagy városrendészet működik az országban. Egy nyilvános konferenciáról tudom, hogy mintegy 2000 közterület-felügyelő van az országban, az ORFK által kiadott igazolványok számából lehet ezt tudni. Ez a szám igen kevés. Gyöngyösön 35 fő a létszám, ám az ötször népesebb Győrben ehhez képest csak 55-57 fő az állomány, Egerben meg mindössze 8. Lakosságarányosan tekintve tehát Gyöngyös országosan is kiválóan fejlesztett – húzta alá Ferenczy Dániel.

Nagy a települések igénye az önkormányzati rendészetekre 

Nagy teher a településeknek a helyi rendészetek kialakításában, illetve a továbblépésben, hogy erre nincs normatív finanszírozás, fűzte hozzá a szakértő. 

– A mindenkori költségvetésből állják a fenntartást az önkormányzatok. Ráadásul a legtöbbjüknek semmilyen tapasztalata nincs arról, hogyan kellene a nulláról elindulva egy községben akár egy közterület-felügyelőt is szolgálatba állítani. Nagy igény lenne rá mindenhol, de azt tapasztalom, egységes iránymutatás híján ez nehézkes. Egy központi felügyeleti szerv megléte esetén ez nyilván nem lenne probléma – összegezte Ferenczy Dániel. 

 

