Biztonságra vágynak a hevesi települések is, jöhetnek a városrendészetek?

Egyre több vidéki önkormányzat pozicionálja a hagyományos közterület-felügyeleti szervezetét városrendészetként. Erről a jól érzékelhető trendről Ferenczy Dániel településbiztonsági szakértő, a Magyar Rendészettudományi Társaság Településbiztonsági Tagozat elnökségi tagja, a Gyöngyösi Városrendészet igazgatója beszélt portálunknak. Mint mondta, nem pusztán szervezeti átalakításról van szó, hanem kommunikációs értékkel is bír a folyamat: a városrendészet elnevezés a lakosság számára egyértelműbben közvetíti a rendészeti jellegű feladatellátást és a közbiztonság erősítését célzó tevékenységet.

A városrendészet Gyöngyösön már jól fejleszetett, a rendészetekre országszerte nagy az igénye a településeknek

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

A folyamat idén új lendületet vett: több megyei jogú város már megtette, és van, ahol előkészítik a közterület-felügyelet városrendészetté történő fejlesztését, mutatott rá Ferenczy Dániel. Ez a tendencia arra utal, hogy a települési rendészet hazai szerepe fokozatosan bővül, és egyre inkább a városok identitásának, valamint közbiztonsági stratégiájának szerves részévé válik, tette hozzá.

– Az látható most a nyilvános adatokból, hogy egyre több település újonnan hoz létre közterület-felügyelőket foglalkoztató önkormányzati rendészetet, vagy pedig a régi közterület-felügyeleti rendszert alakítja át városrendészeti struktúrába. Ez nemcsak elnevezésében más, hanem azt is közvetíti a településnek és az ott élőknek, hogy rendészeti feladatokat ellátó személyek is jelen vannak már az adott település területén. Már nem a köztudatban kerékbilincseket felszerelő, autósokat vegzáló egyenruhásokról van szó, hanem tényleges rendészeti feladatokat ellátó személyekről. Akik például egy bűncselekmény elkövetőjével szemben a náluk lévő kényszerítőeszközökkel lépnek fel – ismertette Ferenczy Dániel.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A városrendészet sokféle alkalmazhatóságát most kezdik felismerni a települések

Mint megtudtuk, az 1999-es közterület-felügyeleti törvény felügyeletek létrehozását tette lehetővé a települési önkormányzatok számára, 2012-től pedig egy új törvény lépett hatályba, ami már megengedte az önkormányzati rendészet gyűjtőnevet.