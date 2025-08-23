Ha ezt kihagyod, éveket kell várnod: vérholdat láthatsz, mutatjuk, mikor kell az eget kémlelni

A legközelebbi vérhold 2025-ben szeptember 7-én késő este, éjjel lesz megfigyelhető hazánkból. Azért is különleges ez a holdfogyatkozás, mert kirívóan hosszú, mintegy 3,5 órán át tart – utoljára 2022-ben láthattuk ilyen sokáig, és éveket kell várni arra, hogy újra ennyire intenzív legyen – számolt be róla a Köpönyeg.

Vérhold lesz Magyarországon.

De mi is az a vérhold?

A vérhold tulajdonképpen egy teljes holdfogyatkozás. Akkor következik be ez a jelenség, amikor a Föld a Nap és a Hold közé kerül és emiatt kísérő égitestünket nem közvetlenül, hanem a Föld légkörén keresztül éri el a Nap fénye. Ez a szűrt megvilágítás vöröses árnyalatot kölcsönöz a Holdnak, innen a vérhold elnevezés is. Ez a jelenség évszázadok óta misztikus jelentéssel bír: egyes kultúrák baljós előjelként tekintettek rá, míg mások isteni üzenetként értelmezték.